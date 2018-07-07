Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»

Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»

Президент Nintendo of America Реджи Филс-Эйме (Reggie Fils-Aime) обсудил с порталом Game Informer судьбу Nintendo 3DS, чрезвычайно популярной портативной консоли, которая, оказывается, до сих пор очень хорошо расходится в США.

«Продолжительность жизни 3DS впечатляет. Более восьми лет, — сказал Реджи. — Невероятно. В декабре у нас был 27-процентный рост по сравнению с прошлым годом. Здесь, в США, по данным на май продажи системы увеличились на 10 % в годовом исчислении».

По словам Реджи Филса-Эйме, причина продолжительности жизни Nintendo 3DS и её роста в США кроется в том, что это считается отличным первым устройством для детей от пяти до восьми лет. И целевая аудитория системы — родители с детьми. Портативность, способность устройства оставаться работоспособным после повреждений и падений, более тысячи игр, в том числе новые — тоже, по словам президента Nintendo of America, секрет успеха Nintendo 3DS. «Она становится вратами для этих детей, которым исполняется десять, одиннадцать и двенадцать лет, чтобы затем перейти на Nintendo Switch. Это стратегия, которая работает, и мы будем продолжать поддерживать эту платформу. Для неё выйдут ещё игры, и, конечно, в 2019 году мы рассматриваем систему как ключевую часть нашего бизнеса», — сказал он.

Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»

Реджи Филс-Эйме также сказал, что компания по-прежнему делает ставку на продажу более одного устройства Nintendo Switch семье, как было запланировано ранее. «[Мы придерживаемся этого] здесь, в Америке, и именно поэтому продаём вторую док-станцию. США развитая страна, у нас крупные дома с несколькими телевизорами, — объяснил президент Nintendo of America. — Первый шаг заключается в том, чтобы потребитель понял: “Я хочу [играть на Nintendo Switch] вот на этом и на том ТВ, поэтому возьму вторую док-станцию”. Следующий случай, это когда устройство уже есть у одного из членов семьи, но кто-то тоже хочет играть, поэтому скажет себе: “пришло время для второй консоли”».

Популярность Nintendo 3DS с годами только растёт: «Для детей она становится вратами к Nintendo Switch»

Он считает, что у Nintendo есть в запасе как минимум две игры, которые имеют потенциал хорошо продать консоль во время предстоящего праздничного периода. Одна из них является Pok?mon Let’s Go, Pikachu и Pok?mon Let’s Go, Eve. «[В этом случае] я вижу членов семьи, желающих взять игру с собой и играть в неё всё время», — сказал Реджи. Вторая — это Super Smash Bros. Ultimate. По словам Реджи Филса-Эйме, люди захотят создавать свои собственные многопользовательские события, и этот аспект будет подталкивать к покупке нескольких устройств.

Кроме всего прочего, на недавнем собрании инвесторов Nintendo заявила, что ещё не все игры, выходящие в 2018 году на Switch, были анонсированы. Вероятно, компания в скором времени проведёт Nintendo Direct, где они будут представлены.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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