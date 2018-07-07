Харьковская компания собрала более $100 000 на Kickstarter для настолки Legends of Signum

Харьковский стартап SignumGame успешно завершил Kickstarter-кампанию по сбору средств на выпуск настольной игры Legends of Signum: Battle for Vallor. Кампания с целью $12 000 закончилась сбором более $110 000. При этом, заявленные $12 000 собрали за первые 12 минут, сообщается на Facebook-старнице проекта. Всего же деньги выделили более 400 бекеров, пишут AIN.UA .

Legends of Signum — военная настолка. Игроки командуют отрядами солдат под управлением героев со специальными способностями на карте размером 60?60 см. По ходу игры они также строят и развивают города, нанимают персонажей, пользуются магией и тактическими уловками.

По словам разработчиков, благодаря продуманной стратегии и разнообразию юнитов, каждая партия получается уникальной. Также указывается, что проект создавали с прицелом на начинающих игроков в настолки, не усложняя правила, но и не оставляя простых лазеек. Победить можно, убив вражеского героя или собрав большинство победных фишек (51 и больше).

В мае кампанию SignumGame временно заморозили из-за обращению в Kickstarter от компании, заявившей о нарушении авторских прав. Проект пробыл в таком статусе около двух недель, после чего вновь вернулся на краудфандинг. Отправить первые наборы бекерам компания планирует не ранее ноября.

Стоимость Legends of Signum на Kickstarter варьируется от $70 до $699 за набор в зависимости от количества дополнений (карточек, фигурок и так далее). Доставка обойдется в дополнительные $25 — $40.