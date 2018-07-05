В PUBG на Xbox One играют уже 8 млн людей, Microsoft выпустила особое издание консоли

Microsoft сообщила, что в настоящее время в PlayerUnknown’s Battlegrounds на Xbox One играют свыше 8 миллионов человек, причём с момента запуска по программе Xbox Game Preview этот боевик неизменно был одним из самых популярных на платформе. Такое достижение нельзя не отпраздновать, так что Microsoft решила выпустить особое издание Xbox One X для любителей королевских битв.

В комплект Xbox One X PlayerUnknown’s Battlegrounds Bundle входят:

Xbox One X с 1-Тбайт жёстким диском;

беспроводный контроллер Xbox;

скачиваемая версия PlayerUnknown’s Battlegrounds, поддерживающая возможности Xbox One X;

месяц бесплатной подписки Xbox Game Pass;

месяц бесплатной подписки Xbox Live Gold.

Издание Xbox One X PlayerUnknown's Battlegrounds Bundle, как обещает Microsoft , появится на днях в большинстве крупных розничных сетей по всему миру (стоимость в США составит $500).

Заодно с выпуском этого издания Microsoft поделилась свежей статистикой по Xbox One. В настоящее время на этой платформе доступно свыше 1300 различных игр, включая более 200 консольных эксклюзивов и более 400 классических проектов (старого поколения, исполняемых в рамках обратной совместимости).



