Контроллер Valve Knuckles EV2 позволяет сжимать предметы в VR

Изначально Valve представила свои VR-контроллеры Knuckles с вертикальным хватом в 2016 году, а в прошлом году отправила рабочие образцы разработчикам. Теперь компания начала поставлять игроделам другую версию, EV2, в которой есть обновлённые кнопки, ремешки и множество датчиков, способные регистрировать движения пальцев и давление, чтобы игрок мог касаться, захватывать и сжимать виртуальные объекты.

Некоторые изменения в EV2 очевидны: старая сенсорная панель в стиле Steam Controller, которая доминировала на верхней плоскости устройства, была урезана до овальной сенсорной кнопки, регистрирующей касания и силу нажатия. Вокруг неё разместились традиционные средства ввода: стик (по требованию разработчиков) и стандартные круглые кнопки. Ремешок регулируется под разные размеры рук и затягивается, позволяя игрокам полностью отпускать контроллер, не роняя его — это очень важно для управления силой сжатия.

В то время как в прошлогодней модели имелись сенсорные области ввода под каждый палец в области «хвата», EV2 вводит датчики давления, которые измеряют, сколько силы прикладывает человек. Это важно для разработчиков VR-проектов, желающих, чтобы игроки брали или сжимали объекты в виртуальном мире. Объединение датчиков давления и сенсорных панелей сообщает игре, когда игроки отпускают хват — например, когда они бросают предметы в игре. Наконец, увеличено время автономной работы до шести часов.

На последнем видео приведена работа полного спектра возможности EV2 в демонстрации Valve Moondust (во вселенной Portal, разумеется). Точность такова, что игрок может даже жонглировать предметами. К сожалению, ничего не сообщается относительно степени готовности контроллера Knuckles к коммерческому запуску, так что не стоит пока рассчитывать на появление его в потребительском секторе. Подробнее ознакомиться с контроллером можно в официальном блоге Valve.



