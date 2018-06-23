Энтузиаст потратил 1200 часов на воссоздание исходного кода первой Diablo

Не стоит ожидать от Devilution, как называется данный проект, бесплатного классического слэшера. Это лишь копия, однако благодаря достижениям самоотверженного GalaxyHaxz, разработчикам будет намного проще поддерживать и игру в будущем и создавать для нее новые моды с помощью этого кода, пишут AIN.UA.

«В течение многих лет модераторы вынуждены были полагаться на утомительное редактирование кода и инъекцию памяти. Некоторые пошли дальше сделали обратную разработку хорошего куска игры (например, Belzebub/The Hell). Проблема в том, что они никогда не выпускали свои наработки. Обычно, будучи одиночками, они рано или поздно забрасывают проект из-за недостатка времени, работы или отсутствия интереса», — пояснил GalaxyHaxz.

В результате фанатам остаются недоделанные или глючные моды. Devilution призван это исправить, предоставив исходный код Diablo в свободное распоряжение для всех.

Энтузиаст потратил 1200 часов на воссоздание исходного кода первой Diablo

По словам GalaxyHaxz, Devilution воспроизводит исходный код оригинала с максимальной точностью, «вплоть до ошибок и плохо написанного кода». Тем самым давая возможность делать обновления, исправления и порты на другие платформы.

Кроме того, Devilution позволяет обнаружить незаконченные и неиспользованные возможности финальной игры. «Разработчики Diablo торопились ближе к концу проекта — многие идеи забросили, и многопользовательский режим был сделан на скорую руку. Изучая источник, мы можем видеть различные примочки для дальнейшей разработки», — пишет энтузиаст.


Майя Яровая, AIN


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