Нынешний состав NaVi поставил работу на паузу до августа. Организация ищет новичков

На канале киберспортивной организации NaVi появилось обращение CEO Евгения Золотарева, посвященное изменениям в составе команды по Dota 2. Золотарев, подводя итоги сезона, сообщил — нынешний коллектив и тренер Александр XBOCT Дашкевич уходят в инактив до августа. Тем временем Natus Vincere займется поиском новичков, пишут AIN.UA.

Золотарев рассказал, что перестановки, скорее всего, будут глобальными, а не обойдутся единичными заменами:

Думаю, что возможность того, что останется больше, чем один игрок, крайне низка.

Для рекрутинга рассматривают два варианта: либо подбор игроков новым капитаном, либо создание коллектива без выраженного лидера, с сильной иерархией, четким распределением обязанностей. В нынешнем составе, подчеркнул руководитель, «неприкасаемых нет».

Себя Золотарев раскритиковал за замену Николы LeBronDota Поповича, на место которого в мае пришел Федор velheor Русихин. Из-за трансфера команда не попала в закрытые квалификации турнира The International 2018, а на открытых вылетела с серией разгромных поражений.

Особое внимание Золотарев уделил фигуре Данила Dendi Ишутина, который выступает за NaVi с 2010 года. CEO призвал индустрию быть толерантнее и терпимее, посетовав на негатив в отношении игрока:

Даня сейчас как красная тряпка для киберспортивных СМИ, для хейтеров, глоров, еще кого-то. Мы, наоборот, в достаточной степени не можем снимать контент с командой, когда нет результатов. Мы не можем ставить фото игроков в какие-то посты и так далее, потому что это вызывает обратную реакцию.

На поиск новых игроков Natus Vincere берет два месяца, но не гарантируют, что обновленную команду анонсируют 29 или 30 августа. Это может случиться раньше или пройти поэтапно. Золотарев пообещал публично сообщать о перестановках.


Михаил Сапитон, AIN


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