В Украине появилась Всеукраинская федерация киберспорта. Она готовит первый официальный чемпионат страны

Федерация киберспорта Украины ( Ukrainian eSport Federation ) получила статус всеукраинской. Для этого она должна была открыть представительства в большинстве административно-территориальных единиц Украины (минимум 14) и подать соответствующее заявление в Министерство юстиции. На сегодня у Федерации киберспорта Украины открыты представительства в 21 области Украины. Как сообщается на сайте организации, этого UESF удалось достичь всего за три месяца, пишут AIN.UA .

UESF — некоммерческая общественная организация, базирующаяся в Днепре. Цели организации: развивать киберспорт в Украине, поддержка украинских киберспортсменов, создание национальных студенческой, школьной и профессиональной лиг киберспорта и проведение чемпионатов по всей стране. Федерация была основана 6 апреля 2018, и с тех пор провела более 15 турниров в Харькове, Ровно, Житомире, Львове, Чернигове, Днепре, Николаеве и Киеве . Общая сумма призовых денег, которые были разыграны на этих соревнованиях, составила более 250 000 грн.

Членами UESF стали 16 известных украинских киберспортсменов, среди которых Егор «markeloff» Маркелов, Арсений «сeh9» Триноженко, Алексей «xaoc» Кучеров, Кирилл «ANGE1» Карасев, Владислав «bondik» Нечипорчук, Андрей «B1ad3» Городенский, Иоанн «Edward» Сухарев, Андрей «ALWAYSWANNAFLY» Бондаренко и Александр «XBOCT» Дашкевич и другие.

Сейчас федерация разрабатывает график турниров по всей Украине на вторую половину 2018 года, а также планирует организовать областные LAN-соревнования по всей стране. Кроме того, UESF планирует провести первый официальный чемпионат Украины по киберспорту.