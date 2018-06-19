Украинская Na’Vi потерпела сокрушительное поражение в открытой квалификации по Dota 2 и вновь пропустит The International

Команда именитого украинского киберспортивного клуба Natus Vincere (Na’Vi) по Dota 2, во главе с одним из лучших мировых игроков в дисциплине Данилой «Dendi» Ишутиным, не прошла открытые квалификации и не поедет на The International 2018. Это уже второй раз, когда украинская команда пропустит главный турнир по Dota 2, пишут AIN.UA .

Как сообщает «Канобу», на первой открытой квалификации Na’Vi потерпела поражение на стадии четвертьфиналов от россиян из ESPADA. Во второй квалификации команда вылетела еще раньше — на стадии 1/16 финала, потерпев поражение в схватке с командой imagine hehe под предводительством игрока из Украины Ильи «ALOHADANCE» Коробкина.

В «Канобу» отмечают, что это — сокрушительный провал: если в прошлом сезоне Na’Vi проиграла Vega Squadron в решающем матче групповой стадии закрытой квалификации к The International 2017, то в этот раз команда не смогла пройти даже открытые квалификации, где играют преимущественно команды, собранные за несколько недель до турнира.

Такой исход прокомментировал СЕО Natus Vincere Евгений Золотарев в Twitter , назвав проигрыш «позором». Он также намекнул, что команда Na’Vi по Dota 2 будет пересмотрена.

«Извините меня пожалуйста, это позор. Парни старались, но этот состав как туловище без головы и это вина принятых мной решений, хоть и игроки не всегда оставляют нам выбор в их принятии. Тем не менее я ответственен за результат. Сообщу вам о будущем команды на следующей неделе», — написал Золотарев.

Извинился за проигрыш и легендарный капитан команды Данил Ишутин.

Sorry fam ? — Danil Ishutin (@DendiBoss) 16 июня 2018 г.

Ранее на AIN.UA выходило подробное интервью о том, как создавался клуб и на чем он зарабатывает.