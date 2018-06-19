Украинская Na’Vi потерпела сокрушительное поражение в открытой квалификации по Dota 2 и вновь пропустит The International

Команда именитого украинского киберспортивного клуба Natus Vincere (Na’Vi) по Dota 2, во главе с одним из лучших мировых игроков в дисциплине Данилой «Dendi» Ишутиным, не прошла открытые квалификации и не поедет на The International 2018. Это уже второй раз, когда украинская команда пропустит главный турнир по Dota 2, пишут AIN.UA.

Как сообщает «Канобу», на первой открытой квалификации Na’Vi потерпела поражение на стадии четвертьфиналов от россиян из ESPADA. Во второй квалификации команда вылетела еще раньше — на стадии 1/16 финала, потерпев поражение в схватке с командой imagine hehe под предводительством игрока из Украины Ильи «ALOHADANCE» Коробкина.

В «Канобу» отмечают, что это — сокрушительный провал: если в прошлом сезоне Na’Vi проиграла Vega Squadron в решающем матче групповой стадии закрытой квалификации к The International 2017, то в этот раз команда не смогла пройти даже открытые квалификации, где играют преимущественно команды, собранные за несколько недель до турнира.

Такой исход прокомментировал СЕО Natus Vincere Евгений Золотарев в Twitter, назвав проигрыш «позором». Он также намекнул, что команда Na’Vi по Dota 2 будет пересмотрена.

«Извините меня пожалуйста, это позор. Парни старались, но этот состав как туловище без головы и это вина принятых мной решений, хоть и игроки не всегда оставляют нам выбор в их принятии. Тем не менее я ответственен за результат. Сообщу вам о будущем команды на следующей неделе», — написал Золотарев.

Извинился за проигрыш и легендарный капитан команды Данил Ишутин.

Sorry fam ?

— Danil Ishutin (@DendiBoss) 16 июня 2018 г.

Ранее на AIN.UA выходило подробное интервью о том, как создавался клуб и на чем он зарабатывает.


Майя Яровая, AIN


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