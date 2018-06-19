Игровую зависимость официально признали болезнью

ВОЗ опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней.

Игровую зависимость официально признали болезнью
Фото: Depositphotos/Xalanx

Всемирная организация здравоохранения внесла игровую зависимость в Международную классификацию болезней.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

18 июня ВОЗ опубликовала 11-е издание Международной классификации болезней (МКБ-11). Отмечается, что расстройство характеризуется постоянным или периодическим игровым поведением.

В ВОЗ отмечают, что игровая зависимость проявляется, среди прочего, нарушением контроля над играми (например, начало, частота, интенсивность, продолжительность), увеличением приоритета, предоставленного играм.

По данным организации, игровая зависимость может привести к существенному ухудшению личных, семейных, социальных, образовательных, профессиональных или других важных сфер.

Напомним, ранее власти США отказались от исследований о пользе алкоголя.


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