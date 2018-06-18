Microsoft: следующая Xbox обеспечит высокую частоту кадров и быструю загрузку

Глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) полагает, что частоты и время загрузки — это те области консолей, включая Xbox, которые должны быть улучшены. Во время E3 2018 компания рассказала о ведущейся её инженерами работе над следующей консолью Xbox, так что у публики возникли различные вопросы на этот счёт. Какие функции предложит система? Какого уровня игры она сможет обеспечить? Когда она выйдет?

В беседе с Giant Bomb господин Спенсер поделился некоторыми технологическими целями, ставящимися перед следующей Xbox: «Полагаю, что частота кадров — это область, где консоли способны на большее. Это, если говорить в целом. Вообще, если взглянуть на баланс между производительностью центрального процессора и графического ускорителя в современных консолях, он несколько отличается от ситуации на рынке ПК. Так что, полагаю, нам есть над чем поработать в этом направлении».

Действительно, современные консоли оснащены очень слабыми 8-ядерными CPU на базе энергоэффективной архитектуры AMD Jaguar. Часто это становится узким местом, особенно если разработчики хотят добиться от игры не только хорошей графики, но и 60 кадров/с. Согласно слухам, будущие игровые приставки Sony и Microsoft получат уже гораздо более мощные и производительные ядра AMD Zen.

Далее Фил Спенсер коснулся проблемы ожиданий скачивания, установки и просто запуска игр, назвав их раздражающими факторами для игроков. Microsoft постоянно работает в этом направлении. Одним из новшеств уже в текущем поколении консолей стала технология интеллектуального скачивания FastStart, которая на основе анализа загружает с серверов те части игры, которые вероятнее всего потребуются пользователю в ближайшее время.

Что ж, осталось дождаться следующего поколения Xbox, чтобы выяснить, какие действительные преимущества оно сможет предложить. Выход Xbox Next ожидается в 2020 году.



