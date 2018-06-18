Microsoft: следующая Xbox обеспечит высокую частоту кадров и быструю загрузку

Microsoft: следующая Xbox обеспечит высокую частоту кадров и быструю загрузку

Глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) полагает, что частоты и время загрузки — это те области консолей, включая Xbox, которые должны быть улучшены. Во время E3 2018 компания рассказала о ведущейся её инженерами работе над следующей консолью Xbox, так что у публики возникли различные вопросы на этот счёт. Какие функции предложит система? Какого уровня игры она сможет обеспечить? Когда она выйдет?

В беседе с Giant Bomb господин Спенсер поделился некоторыми технологическими целями, ставящимися перед следующей Xbox: «Полагаю, что частота кадров — это область, где консоли способны на большее. Это, если говорить в целом. Вообще, если взглянуть на баланс между производительностью центрального процессора и графического ускорителя в современных консолях, он несколько отличается от ситуации на рынке ПК. Так что, полагаю, нам есть над чем поработать в этом направлении».

Действительно, современные консоли оснащены очень слабыми 8-ядерными CPU на базе энергоэффективной архитектуры AMD Jaguar. Часто это становится узким местом, особенно если разработчики хотят добиться от игры не только хорошей графики, но и 60 кадров/с. Согласно слухам, будущие игровые приставки Sony и Microsoft получат уже гораздо более мощные и производительные ядра AMD Zen.

Далее Фил Спенсер коснулся проблемы ожиданий скачивания, установки и просто запуска игр, назвав их раздражающими факторами для игроков. Microsoft постоянно работает в этом направлении. Одним из новшеств уже в текущем поколении консолей стала технология интеллектуального скачивания FastStart, которая на основе анализа загружает с серверов те части игры, которые вероятнее всего потребуются пользователю в ближайшее время.

Что ж, осталось дождаться следующего поколения Xbox, чтобы выяснить, какие действительные преимущества оно сможет предложить. Выход Xbox Next ожидается в 2020 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый Fallout, подробности Anthem и трейлер Cyberpunk 2077. Главные анонсы первых дней E3 (много ВИДЕО)Новый Fallout, подробности Anthem и трейлер Cyberpunk 2077. Главные анонсы первых дней E3 (много ВИДЕО)
Новые консоли от Sony и Microsoft выйдут в 2020 годуНовые консоли от Sony и Microsoft выйдут в 2020 году
Steam отказался от поддержки Windows XP и VistaSteam отказался от поддержки Windows XP и Vista
Как 26-летняя геймерша зарабатывает на Twitch и борется с харассментомКак 26-летняя геймерша зарабатывает на Twitch и борется с харассментом
Fortnite набрала 125 млн игроков менее чем за год работы
Блок рекламы


Похожие новости
Новые консоли от Sony и Microsoft выйдут в 2020 годуНовые консоли от Sony и Microsoft выйдут в 2020 году
Как Microsoft превращает Minecraft в маркетплейсКак Microsoft превращает Minecraft в маркетплейс
Скоро станет доступной новая система для Xbox InsidersСкоро станет доступной новая система для Xbox Insiders
OneCast запускает игры Xbox One на MacOneCast запускает игры Xbox One на Mac
Microsoft Flight Simulator ворует пароли у пиратовMicrosoft Flight Simulator ворует пароли у пиратов
Microsoft добавит в свои приставки поддержку 1440рMicrosoft добавит в свои приставки поддержку 1440р
Microsoft подумывает купить Electronic Arts и ValveMicrosoft подумывает купить Electronic Arts и Valve
Microsoft обновил джойстик Xbox EliteMicrosoft обновил джойстик Xbox Elite
Microsoft выпустит ремастер-версию культовой Age of Empires в HD
SNES Classic обошла по популярности PS4 и Xbox OneSNES Classic обошла по популярности PS4 и Xbox One
Последние новости
Подгружаем последние новости