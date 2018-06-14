AMD разработала новую архитектуру GPU специально для PlayStation 5

Журнал Forbes, со ссылкой на свои источники, сообщает, что AMD разработала новый GPU, на основе архитектуры Navi, специально созданный для консоли PlayStation 5.

PlayStation 4 Slim

Об архитектуре Navi известно, что она будет использовать 7нм-техпроцесс, который позволяет уменьшить площадь кристалла на 30% и энергопотребление на 55%.

В сети уже сообщалось, что PlayStation 5 получит кастомный GPU, базирующийся на новом поколении графических ускорителей AMD, а в качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор с архитектурой Zen или Zen+.

Работа над Navi начиналась под руководством Раджа Кодури, который в прошлом году покинул AMD и перешёл в Intel. Согласно информации источника, работа над Navi уже закончена. Первый GPU нового поколения Navi 10 может выйти в конце 2019-го или в начале 2020 года. Более мощный Navi 20, ориентированный на геймеров, будет представлен в 2021 году.


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