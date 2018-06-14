AMD разработала новую архитектуру GPU специально для PlayStation 5

Журнал Forbes, со ссылкой на свои источники, сообщает, что AMD разработала новый GPU, на основе архитектуры Navi, специально созданный для консоли PlayStation 5.

Об архитектуре Navi известно, что она будет использовать 7нм-техпроцесс, который позволяет уменьшить площадь кристалла на 30% и энергопотребление на 55%.

В сети уже сообщалось, что PlayStation 5 получит кастомный GPU, базирующийся на новом поколении графических ускорителей AMD, а в качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор с архитектурой Zen или Zen+.