AMD разработала новую архитектуру GPU специально для PlayStation 5

Журнал Forbes, со ссылкой на свои источники, сообщает, что AMD разработала новый GPU, на основе архитектуры Navi, специально созданный для консоли PlayStation 5.
Об архитектуре Navi известно, что она будет использовать 7нм-техпроцесс, который позволяет уменьшить площадь кристалла на 30% и энергопотребление на 55%.
В сети уже сообщалось, что PlayStation 5 получит кастомный GPU, базирующийся на новом поколении графических ускорителей AMD, а в качестве аппаратной основы выступит восьмиядерный процессор с архитектурой Zen или Zen+.
Работа над Navi начиналась под руководством Раджа Кодури, который в прошлом году покинул AMD и перешёл в Intel. Согласно информации источника, работа над Navi уже закончена. Первый GPU нового поколения Navi 10 может выйти в конце 2019-го или в начале 2020 года. Более мощный Navi 20, ориентированный на геймеров, будет представлен в 2021 году.