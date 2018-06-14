Fortnite набрала 125 млн игроков менее чем за год работы

Студия Epic Game обновила данные о числе пользователей, зарегистрированных во многопользовательском шутере Fortnite. Если в январе проект насчитывал 45 млн игроков, то сейчас их уже 125 млн. В счет идет активность на всех платформах, в том числе мобильных устройствах. При этом Fortnite дебютировала в июле 2017-го, а поддержку режима «королевской битвы» получила в сентябре прошлого года. , пишут AIN.UA

Ежемесячно игру запускают около 40 млн игроков, сообщается в отчете издательской компании Tencent. Это примерно вдвое больше, чем имела League of Legends на пике популярности. Также Fortnite обгоняет по популярности своего ближайшего конкурента в жанре «королевской битвы» — PUBG. Показатели этого проекта стабильно падают на протяжение нескольких месяцев — по состоянию на конец мая в PUBG ежедневно заходили, в среднем, 950 000 пользователей.

Популярность Fortnite обеспечена присутствием на большинстве платформ, отмечает The Verge. К примеру, всего за 24 часа после релиза игры для консоли Switch, количество загрузок превысило 2 млн. При этом в запасе у Fortnite остается пользовательская база Android-смартфонов — этот порт появится в ближайшие месяцы.

Также Epic Game детальнее рассказали о планах вложиться в киберспортивные соревнования по Fortnite. Сообщается, что первый турнир Fortnite World Cup состоится в 2019 году, а его призовой фонд составит $100 млн. Вся сумма не уйдет победителям — деньги распределят между мероприятиями, онлайн-проектами и организованными соревнованиями по всему миру.

Помимо этого студия сообщила, что не станет продавать команды или франшизы, а также не допустит подобного от сторонних лиг. Квалифицироваться в Fortnite World Cup можно будет по итогам реальных заслуг. В финальном соревновании акцент сделают на одиночек и тех, кто играет вдвоем, но отрядам тоже предоставят возможность раскрыть себя.


Михаил Сапитон, AIN


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