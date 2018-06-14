Fortnite набрала 125 млн игроков менее чем за год работы
Студия Epic Game
Ежемесячно игру запускают около 40 млн игроков,
Популярность Fortnite обеспечена присутствием на большинстве платформ,
Также Epic Game детальнее рассказали о планах вложиться в киберспортивные соревнования по Fortnite. Сообщается, что первый турнир Fortnite World Cup состоится в 2019 году, а его призовой фонд составит $100 млн. Вся сумма не уйдет победителям — деньги распределят между мероприятиями, онлайн-проектами и организованными соревнованиями по всему миру.
Помимо этого студия сообщила, что не станет продавать команды или франшизы, а также не допустит подобного от сторонних лиг. Квалифицироваться в Fortnite World Cup можно будет по итогам реальных заслуг. В финальном соревновании акцент сделают на одиночек и тех, кто играет вдвоем, но отрядам тоже предоставят возможность раскрыть себя.
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