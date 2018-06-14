Как 26-летняя геймерша зарабатывает на Twitch и борется с харассментом

На Twitch у Рэйчел более 300 000 фоловеров, и более 200 000 подписчиков на YouTube . Зарабатывает она преимущественно на платных подписках, донатах, а также спонсорстве. Началась ее карьера стримера три года назад, когда девушка училась в муниципальном колледже и работала в Gamestop, пишут AIN.UA .

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«Я играла в игры всю свою жизнь, поэтому решила запустить игровой канал в Instagram. Но люди все время говорили мне, что я должна стримить на Twitch, и в итоге я решила, почему бы и нет», — рассказала Хофстеттер.

Аудитория Рэйчел состоит преимущественно из мужчин, но процент женщин вырос втрое с декабря текущего года, когда она начала играть в Fortnite: Battle Royale и загружать свои стримы на YouTube. Также девушка заметила, что с выходом на YouTube ее аудитория стала заметно моложе.

«Больше всего я жалею о том, что не начала выкладывать стримы на YouTube раньше. Именно здесь меня нашли очень многие люди из Fortnite-сообщества, преимущественно потому, что аудитория здесь сильно моложе. Дети не могут смотреть стримы в середине дня, поэтому они смотрят видео, когда приходят из школы», — поясняет Рэйчел.

Несмотря на то, что ей нравится общаться с фанами и чаще всего это приносит удовольствие, Хофстеттер периодически приходится сталкиваться с неприятными ситуациями. «Быть интернет-селебрити, особенно если ты девушка, нелегко», — говорит Рэйчел.

«Было бы глупо предполагать, что люди не заходят на стримы только потому, что они видят, что я девушка. Twitch — мужской сайт, и когда ты женщина, люди ждут, что ты воспользуешься этим как преимуществом. Знаете, если ты надеваешь на стрим короткий топик, все просто слетают с катушек, и не важно, во что и как хорошо ты играешь. Я стараюсь держаться от этого подальше».

Рэйчел одевается на камеру как можно более скромно, но это не всегда работает. «Не важно, насколько закрытая на тебе одежда, это никогда не заканчивается. Всегда найдутся тролли, которые судят тебя по внешнему виду и говорят сексистские вещи просто потому, что ты девушка, и им это кажется смешным», — рассказала Рэйчел.

Однажды особо настойчивый тролль преследовал ее во всех возможных соцсетях в течение нескольких недель, а когда Рэйчел его банила, создавал фейковые аккаунты, и преследование продолжалось. «Изо дня в день он спамил меня расистскими и сексистскими выпадами в чате. Я думаю, он создал штук 30 аккаунтов на Twitch за все время. Вы удивитесь, когда узнаете, сколько у людей свободного времени», — говорит Хофстеттер.

Этот человек не отставал от девушки до тех пор, пока она не вызвала его на частный разговор и не пригрозила обратиться в полицию.

По словам Хофстеттер, единственный способ справится с харассментом и тролингом — принять его неизбежность.

«Не важно, чем вы будете заниматься в жизни, люди будут вас преследовать, так что просто гните свою линию».

Бороться со стрессом Рэйчел помогают командные игры в Fortnite с другими девушками-геймерами. Некоторые из ее стримов целиком посвящены играм «женским отрядом». «Мне нравится играть с другими девушками, потому что так я могу показать людям, что девушки тоже могут доминировать. Как правило стримеры, с которыми я играю, очень хороши, и я вижу, как другие девушки в комментариях под видео пишут про «женскую силу» — это очень приятно», — рассказала «Валькирия». Примечательно, что среди девушек, которые комментируют ее стримы, не только подростки, но и их матери.

Рэйчел считает, что аудитория очень важна, и каждому начинающему стримеру нужно с большим вниманием отнестись к ее построению. Она также рекомендует людям, которые хотят преуспеть на Twitch, «быть себе самыми преданными фанами, потому что иначе можно схлопотать проблемы с психическим здоровьем».