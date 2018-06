Новые консоли от Sony и Microsoft выйдут в 2020 году

Microsoft в лице руководителя игрового подразделения Фила Спенсера (Phil Spencer) прямо сказала во время выставки E3 2018, что ведёт работу над Xbox следующего поколения (будем называть консоль для простоты Xbox Next). Когда же стоит ожидать выхода этой игровой платформы на рынок? Об этом недавно поведал авторитетный блогер Пол Туррот (Paul Thurrott) со ссылкой на свои источники.

По его словам, следующее поколение Xbox носит кодовое имя Scarlett, причём Microsoft планирует выпустить её уже в 2020 году. При этом Microsoft описывает Scarlett во внутренних документах как семейство устройств, так что может выйти сразу несколько продуктов. Дата может показаться относительно близкой, ведь Xbox One X была выпущена лишь в прошлом году, но Microsoft якобы настроена решительно и собирается встряхнуть отрасль.

Господин Туррот предполагает, что Xbox Next будет полностью совместима со всеми играми, доступными сегодня, но при этом предложит возможности и службы следующего поколения (вроде потоковых игр). Учитывая, сколько сил Microsoft тратит на обратную совместимость сегодня, это вполне логичное предположение. Вдобавок, наверняка Xbox Next будет по-прежнему основана на архитектуре x86.

Sony, в свою очередь, ничего не говорит о своей игровой системе следующего поколения (назовём её PlayStation 5), но слухи о её разработке появились давно, так что запуск устройства тоже должен быть не за горами. Последние сообщения касаются используемых японцами ключевых компонентов и продолжения плодотворного сотрудничества с AMD.

Ресурс Forbes, ссылаясь на отраслевые анонимные источники, сообщил, что PS5 будет использовать графический ускоритель с архитектурой AMD Navi, дополненный процессором на базе Zen+ (странно, что не Zen 2). Впрочем, более детальной информации нет, так что не ясно, идёт ли речь по-прежнему о мощной однокристальной системе по аналогии с PS4 и PS4 Pro (что логично и позволяет экономить) или же Sony решила использовать отдельные компоненты CPU Ryzen и GPU Navi для максимальной производительности.

Графическая архитектура AMD Navi будет производиться с соблюдением 7-нм технологических норм, причём, согласно источникам, этот ускоритель является плодом тесного сотрудничества AMD с Sony. Бо?льшая часть работы над новой архитектурой якобы проводилась под руководством Раджи Кодури (Raja Koduri), который возглавлял Radeon Technologies Group и недавно покинул AMD для работы в Intel .

Утверждается, что сотрудничество с Sony велось в ущерб работам над Radeon RX Vega и другим текущим проектам AMD: господин Кодури был вынужден против своей воли перебросить до 2/3 инженерной команды исключительно на Navi. Из-за этого якобы руководитель был очень недоволен объёмом ресурсов и инженерных часов, потраченных на настольные ускорители RX Vega, и продукты вроде Frontier Edition получились хуже, чем ожидалось.

Ссылаясь на свои источники, Forbes также сообщает, что версия Navi для настольных компьютеров будет прежде всего нацелена на массовый рынок и не станет конкурировать с дорогостоящими и высококлассными ускорителями NVIDIA GeForce. Это логично, если учитывать консольные корни Navi, но вовсе не означает, что вслед за массовыми продуктами не выйдут и более мощные решения на той же архитектуре.

Любопытно, что, по данным Forbes, ускоритель Navi никак не упоминается в связи с Microsoft Scarlett. Журналисты предполагают, что Xbox Next вообще не будет использовать Navi или получит собственный ускоритель, разработанный командами AMD и Microsoft на основе Vega. В целом все разговоры информаторов о Navi велись в прошедшем времени, словно работы над ускорителем уже завершены — быть может PS5 выйдет ещё раньше, чем Xbox Next, по аналогии с PS4 Pro и Xbox One X?