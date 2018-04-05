Инсайдеры раскрыли характеристики PlayStation 5

На сайте SemiAccurate появилась статья, которая раскрывает некоторые подробности о мифической PlayStation 5. Для того чтобы получить доступ к фактических данным необходимо заплатить $1000 за подписку, но кто-то поделился закрытой информацией.

PS4

Согласно информации, аппаратной основой PlayStation 5 станет 8-ядерный APU (процессор с видеоускорителем) от AMD на базе микроархитектуры Zen и графическим ядром Navi. В статье также утверждается, что PS5 будет оптимизирована для работы с PlayStation VR.

Большое количество девкитов (комплект для разработки) уже разослано разработчикам. Исходя из этого, журналисты SemiAccurate предположили, что PlayStation 5 может поступить в продажу в конце 2018 – в начале 2019 года. Столь скорый выпуск новой консоли нужен Sony для успешной конкуренции с Xbox One X.


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