Приставку Sony PS5 могут анонсировать уже в этом году

Игровая приставка Sony PS5, о которой грезят многие консольщики, пока что является объектом слухов, и самые свежие из них гласят, что до ее анонса остается меньше года. Как утверждается, ее покажут в ноябре 2018, спустя всего пять лет со дня анонса текущей Sony PS4.



По словам инсайдеров, новая консоль Sony PS5 будет собрана полностью на железе от AMD, включая ее гибридный процессор на восемь ядер с архитектурой Zen и некую видеокарту поколения Navi. Это достаточно серьезная заявка на успех, поскольку в PS4 используется процессор с архитектурой Jaguar, которая уже успела морально устареть, хотя в этом CPU тоже стоят восемь ядер.



Прочие спецификации Sony PS5 пока не разглашаются, но есть сомнения в том, что приставка выйдет уже в этом году, ведь Sony PS4 Pro никто не отменял, а ее возможностей, положа руку на сердце, хватит еще как минимум на два года вперед, и ее потенциал игроделами пока еще не раскрыт. Сложно представить, что сможет предложить пятое поколение Соньки – 4К-гейминг уже есть, игры по сети уже давно не новы, а больше современным игрокам ничего и не нужно. Между тем, Sony всегда умела на пару шагов опережать конкурентов, так что у нее наверняка есть пара козырей в рукаве, и тут становится вдвойне интересно, чем же ей ответит Microsoft . Узнаем уже сравнительно скоро.