Amazon отменяет видеоигру «Breakaway»

Amazon отменяет видеоигру «Breakaway»

Команда, работавшая над боевой игрой Breakaway, объявила в эти выходные, что процесс «больше не находится в активном развитии» на Reddit. Эта информация была опубликована Amazon Game Studios.

Еще в октябре команда объявила, что будет сосредоточена на изменениях основного игрового процесса Breakway. Это было в ответ на отзывы, которые разработчики получили после четырехмесячного периода тестирования Alpha.

В результате игру «положили на паузу».

Теперь выяснилось, что команда Breakaway не достигла больших успехов.

Представители Reddit рассказали: «Со времени нашего последнего анонса мы работали над внедрением обратной связи с пользователями и повторением основного игрового процесса Breakaway. Мы разработали много идей и добились большого прогресса. Но, несмотря на наши усилия, мы не достигли большого прорыва. В результате Breakaway больше не развивается».

Команда не исключают, что возвратится в игру в будущем. Пока это все кажется маловероятным.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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