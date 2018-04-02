Amazon отменяет видеоигру «Breakaway»

Команда, работавшая над боевой игрой Breakaway, объявила в эти выходные, что процесс «больше не находится в активном развитии» на Reddit. Эта информация была опубликована Amazon Game Studios.

Еще в октябре команда объявила, что будет сосредоточена на изменениях основного игрового процесса Breakway. Это было в ответ на отзывы, которые разработчики получили после четырехмесячного периода тестирования Alpha.

В результате игру «положили на паузу».

Теперь выяснилось, что команда Breakaway не достигла больших успехов.

Представители Reddit рассказали: «Со времени нашего последнего анонса мы работали над внедрением обратной связи с пользователями и повторением основного игрового процесса Breakaway. Мы разработали много идей и добились большого прогресса. Но, несмотря на наши усилия, мы не достигли большого прорыва. В результате Breakaway больше не развивается».

Команда не исключают, что возвратится в игру в будущем. Пока это все кажется маловероятным.