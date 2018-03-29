Гарнитура Sony PlayStation VR подешевела в очередной раз

Компания Sony в очередной раз снизила стоимость своей гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR, которая изначально стоила 400 долларов США. Теперь этот аксессуар можно купить за намного более приятную цену, и судя по всему, она не акционная и если изменится, то опять лишь в меньшую сторону.

Sony PlayStation VR

Новая стоимость гарнитуры Sony PlayStation VR составляет ровно 300 долларов США, причем за эти деньги можно купить как просто шлем, так и бандл с игрой DOOM VFR, а вот если захочется погрузиться в виртуальный мир Skyrim VR, то придется выложить на 50 долларов дороже. Впрочем, рост цены в данном случае более чем оправдан: за 300 долларов вы получите только Sony PlayStation VR и Doom, а за дополнительные 50 долларов в коробку положат еще и два контроллера Move от Sony, так что выгода вполне очевидна.

А теперь сравним стоимость этой гарнитуры с конкурентами: HTC Vive на старте продаж стоила 800 долларов и недавно подешевела до 500 по причине практически нулевого спроса, а Oculus Rift оценена производителем в 400 долларов. Таким образом, покупка Sony PlayStation VR ударит по кошельку слабее, чем приобретение двух других гарнитур со схожими возможностями.

Максим Мишенев, MobileDevice


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