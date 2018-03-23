Ubisoft открывает новую студию в Одессе

Компания Ubisoft, которая занимается созданием и издательством игр, объявила об открытии студии в Одессе. Об этом сообщается в блоге компании. , пишут AIN.UA

Одесская студия будет заниматься разработкой новых ААА-проектов, в частности — игр серии Tom Clancy’s Ghost Recon. Вместе со студией в Одессе Ubisoft объявила об открытии подразделения в Мумбае. В течение двух лет компания собирается нанять суммарно 160 специалистов в оба офиса.

В Украине уже есть студия Ubisoft. Она была открыта в 2008 году в Киеве . Руководить одесской студией будет Адриан Сербанеску, управляющий киевского офиса.