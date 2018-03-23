Ubisoft открывает новую студию в Одессе
Компания Ubisoft, которая занимается созданием и издательством игр, объявила об открытии студии в Одессе. Об этом
Одесская студия будет заниматься разработкой новых ААА-проектов, в частности — игр серии Tom Clancy’s Ghost Recon. Вместе со студией в Одессе Ubisoft объявила об открытии подразделения в Мумбае. В течение двух лет компания собирается нанять суммарно 160 специалистов в оба офиса.
В Украине уже есть студия Ubisoft. Она была открыта в 2008 году в Киеве. Руководить одесской студией будет Адриан Сербанеску, управляющий киевского офиса.
«Ubisoft начала работу в Киеве 10 лет назад. С тех пор команда специалистов расширилась и реализовала немало сложных проектов. Одесса всегда казалась нам городом отличных возможностей, поэтому мы очень рады тому, что нам удалось открыть здесь студию. Мы очень рады видеть, как развивается индустрия видеоигр в Украине. Рады, что столько людей действительно заинтересовано в разработке игр», — говорит управляющий директор студий Ubisoft в Восточной Европе Себастьен Делен.
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22.03.2018 16:05