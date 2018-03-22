Украинский ICO-проект DMarket запустил продажи на своей платформе

Украинская блокчейн-платформа для торговли внутриигровыми предметами DMarket объявила о бета-запуске. Альфа-версию стартап показал еще в октябре 2017 года, однако на ней еще нельзя было торговать. В бете уже можно продавать и покупать предметы со Steam, одного из самых популярных среди геймеров сервиса распространения игр, пишут AIN.UA .

Чтобы купить или продать игровой предмет, нужно подключить Steam-акаунт к акаунту на DMarket. Steam-айтемы выставляются на продажу только в долларах, а купить их можно за USD или DMC (внутреннюю валюту DMarket).

«Предоставляя возможность торговать на DMarket предметами, хранящимися на Steam, мы привлечем и аудиторию Skins.Cash – нашего успешного дочернего проекта. Ключевое преимущество Skins.Cash заключается в том, что площадка уже объединяет несколько миллионов активных трейдеров с аккаунтами на Steam», – говорит Владимир Панченко, CEO и основатель DMarket.

Ранее DMarket подписал партнерское соглашение с Unity Technologies. Сейчас команда заканчивает работу над SDK для интеграции игр, созданных на технологии Unity. Официальную поддержку Unity в начале лета 2018, после прохождения тестирования и сертификации. Тогда пользователи смогут торговать также предметами из Unity-игр.