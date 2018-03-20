Приставке Ataribox дали новое имя

Компания Atari продолжает работу над новой игровой приставкой Ataribox, которая является современной интерпретацией консоли образца 1970-х годов Atari 2600. Она пользовалась огромным спросом, и Atari намерена сыграть на ностальгии покупателей, вот только сама приставка поступит в продажу под немного другим именем.



Сегодня стало известно о переименовании Ataribox в Atari VCS, и причина ренейминга пока остается неизвестной. Как сообщается, консоль научат запускать как классические игры 40-летней давности, так и современные тайтлы, потому как внутри нее стоят новые процессор AMD и видеокарта AMD Radeon. В качестве прошивки используется дистрибутив Linux, написанный специально для этого устройства.



С декабря 2017 года на Atari VCS ведется предварительный заказ, но с релизом Atari почему-то сильно затянула. Официальная причина звучит так: девелоперы попросту не могут позволить себе не оправдать ожидания поклонников оригинальной Atari 2600, и потому им нужно больше времени, чтобы довести до ума свежую консоль. Цена Atari VCS составит от 250 до 300 долларов США в зависимости от страны распространения, а релиз предварительно назначен на апрель этого года.