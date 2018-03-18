Агрессивные видеоигры вредят детям и подросткам, но на взрослых не действуют

Раннее многие люди да и ученые считали, что видеоигры агрессивного направления негативно влияют на психику всех людей. Предполагалось, что играя в танчики и стрелялки, человек привыкает к агрессии и переносит ее на реальный мир и отношения с людьми. Ученые из Гамбурга решили это проверить. Они провели исследования и увидели, что это не так. Агрессивные видеоигры никак не влияют на психику взрослого человека. Но эти же выводы не касаются детей, информирует supreme2.ru.

Специалисты набрали 90 добровольцев. Их разделили на три группы. Одна группа на протяжении месяца играла в «Grand Theft Auto», вторая в «Sims». Третья группа добровольцев вовсе не играла в компьютерные игры. Перед экспериментом и после его проведения людей проверили на уровень агрессии. Им задавали специальные тесты, проводили измерения. Это позволило узнать, насколько изменилось сознание и подсознание после длительных игр на компьютере. Как оказалось, никаких изменений не произошло. По всей видимости, человек отлично понимает, что на экране все искусственно. Поэтому мозг и не дает никаких реакций. Но у детей все может быть по-другому.