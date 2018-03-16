Турнир по Dota 2 The International 2018 пройдет 20-25 августа. В этом году соревнование состоится в Ванкувере, Канада. Об этом сообщается в блоге Dota 2. , пишут AIN.UA

Турнир пройдет на домашнем стадионе команды « НХЛ Ванкувер Кэнакс» «Роджерс Арене». Билеты на мероприятие будут доступны для покупки с 23 марта. Их стоимость составит от 125 до 250 канадских долларов.

The International — крупнейший ежегодный турнир по Dota 2. В прошлом году в соревновании победила команда Team Liquid. За победу она получила $10,8 млн. Общий объем призовых стал рекордным для киберспортивного турнира и составила более $24 млн на момент финала. О том, как он формируется, мы рассказывали в этом материале.