Турнир по Dota 2 The International 2018 пройдет 20-25 августа
Турнир по Dota 2 The International 2018 пройдет 20-25 августа. В этом году соревнование состоится в Ванкувере, Канада. Об этом
Турнир пройдет на домашнем стадионе команды «НХЛ Ванкувер Кэнакс» «Роджерс Арене». Билеты на мероприятие будут доступны для покупки с 23 марта. Их стоимость составит от 125 до 250 канадских долларов.
The International — крупнейший ежегодный турнир по Dota 2. В прошлом году в соревновании победила команда Team Liquid. За победу она получила $10,8 млн. Общий объем призовых стал рекордным для киберспортивного турнира и составила более $24 млн на момент финала. О том, как он формируется, мы рассказывали в этом материале.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
15.03.2018 07:49