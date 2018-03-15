Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков

Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков

Технология мгновенных игр Facebook не совсем удалась (на сегодняшний день существует менее двухсот игр), но это потому, что она находится в закрытом тестировании.

Теперь у соцсети может появиться шанс: Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков.

Любой пользователь может создавать онлайн-игры на базе HTML5, предназначенные для работы в Messenger или в ленте новостей, независимо от того, пользуетесь ли вы компьютером или мобильным устройством.

Создателям не нужно начинать с нуля: у Facebook уже есть ряд рекомендуемых игровых движков для использования с платформой.

Игры явно были одной из стратегий опорой Facebook. Технология Instant Games действительно является логическим продолжением стратегии социальной сети.

Это делает игры (и, что немаловажно, для Facebook, объявления, которые работают рядом с ними) доступными в большем количестве мест.

Технология Instant Games также исключает длительность загрузки, с которой вы сталкиваетесь в обычных играх.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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