Технология мгновенных игр Facebook не совсем удалась (на сегодняшний день существует менее двухсот игр), но это потому, что она находится в закрытом тестировании.

Теперь у соцсети может появиться шанс: Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков.

Любой пользователь может создавать онлайн-игры на базе HTML5, предназначенные для работы в Messenger или в ленте новостей, независимо от того, пользуетесь ли вы компьютером или мобильным устройством.

Создателям не нужно начинать с нуля: у Facebook уже есть ряд рекомендуемых игровых движков для использования с платформой.

Игры явно были одной из стратегий опорой Facebook. Технология Instant Games действительно является логическим продолжением стратегии социальной сети.

Это делает игры (и, что немаловажно, для Facebook, объявления, которые работают рядом с ними) доступными в большем количестве мест.

Технология Instant Games также исключает длительность загрузки, с которой вы сталкиваетесь в обычных играх.