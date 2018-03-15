Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков
Технология мгновенных игр Facebook не совсем удалась (на сегодняшний день существует менее двухсот игр), но это потому, что она находится в закрытом тестировании.
Теперь у соцсети может появиться шанс: Facebook открыл платформу Instant Games для всех разработчиков.
Любой пользователь может создавать онлайн-игры на базе HTML5, предназначенные для работы в Messenger или в ленте новостей, независимо от того, пользуетесь ли вы компьютером или мобильным устройством.
Создателям не нужно начинать с нуля: у Facebook уже есть ряд рекомендуемых игровых движков для использования с платформой.
Игры явно были одной из стратегий опорой Facebook. Технология Instant Games действительно является логическим продолжением стратегии социальной сети.
Это делает игры (и, что немаловажно, для Facebook, объявления, которые работают рядом с ними) доступными в большем количестве мест.
Технология Instant Games также исключает длительность загрузки, с которой вы сталкиваетесь в обычных играх.
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14.03.2018 18:28