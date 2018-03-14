Скоро станет доступной новая система для Xbox Insiders
В прошлом году Microsoft объявила, что она перестраивает свою систему аватаров. И хотя более разнообразные и настраиваемые аватары Xbox Live изначально должны были выйти осенью прошлого года, компания заставила пользователей ждать.
Источник, знакомый с планами Xbox от Microsoft, сообщил журналистам о том, что новая система будет доступна для Xbox Insiders для предварительного просмотра в этом месяце. Но она настроена для более широкого внедрения в апреле.
Благодаря настройке у пользователей будет больше возможностей при разработке своих аватаров.
Там будет больше реквизита, больше вариантов одежды. Все реквизиты и аксессуары нейтральны по признаку пола.
«Если вы можете увидеть его в магазине, вы можете его носить», — сказала в прошлом году Кэтрин Сторм, дизайнер взаимодействия в Xbox.
Новая система аватаров будет интегрирована в панель инструментов Xbox One.
Тем не менее Майк Ибарра, корпоративный вице-президент Microsoft по игровым технологиям, отметил, что у компании нет точной даты выпуска. Она будет зависеть от того, какая получиться обратная связь.
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