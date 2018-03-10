Sony выпустит приставку PS4 Pro в стиле God of War

Компания Sony сообщила о подготовке к релизу ограниченной партии игровых приставок PS4 Pro в стиле компьютерной игры God of War. Сама игрушка еще не вышла, но ее релиз состоится в самом ближайшем будущем.

PS4 Pro

PS4 Pro окрашена в цвет «Серый Левиафан» и укомплектована винчестером на 1 терабайт, плюс в коробке покупатель найдет джойстик Dualshock 4 и коробочную версию премьерного издания God of War. Количество экземпляров PS4 Pro в стилистике God of War пока не уточняется, но достанутся такие приставки явно не всем, и их привезут далеко не во все страны. Как сообщается, Sony будет реализовывать их в избранных магазинах и сетях распространения, но на данный момент их список не сформирован – позже его вывесят на официальном сайте.

По сути, новая редакция Sony PS4 Pro затрагивает только ее внешний вид – внутри приставки нет никаких изменений. Важно отметить, что игрушка God of War выйдет только на этой платформе, так что релиза на ПК или Xbox One ждать в обозримом будущем точно не стоит. Старт продаж игры состоится 20 апреля этого года, и к тому моменту приставка уже поступит на прилавки магазинов. Пока что ее стоимость не сообщается.


Максим Мишенев, MobileDevice


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