Инсайдеры подтвердили факт существования PlayStation 5

Авторитетный игровой журналист Маркус Селларс сообщил информацию о планах Sony по выпуску PlayStation 5, которую он получил от некого эксперта игровой индустрии, пожелавшего не называть его имени.

Согласно опубликованным данным, Sony уже отправила дев-киты PlayStation 5 разработчикам. К сожалению, более подробной информации предоставлено не было. В случае правдивости этого высказывания, релиз PlayStation 5 не за горами.

По мнению большинства аналитиков, следующее (девятое) поколение консолей выйдет не раньше 2020 года. Правда некоторые из них утверждают, что анонс PlayStation 5 может состояться уже в этом году.