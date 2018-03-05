В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было

В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было

В Киев на турнир по PUBG приехало 16 команд со всего мира: были представители Китая, СНГ, Южной и Северной Америк, Европы, Азии и Австралии. Все они сражались за призовой фонд в размере $100 000. Это один из самых больших призовых фондов для турнира по PUBG, а сам турнир стал первым, который проводит третья сторона (в нашем случае — организация StarLadder), а не сама команда PUBG. Также, это первый подобный турнир в этой кибердисциплине в Украине и мире, пишут AIN.UA.

Что такое PlayerUnknown`s Battlegrounds?

PUBG — это онлайн-шутер на выживание, где одновременно играет 100 человек. В начале каждого розыгрыша игроков выбрасывают из самолета на разные точки большого острова. Изначально у них нет ни оружия, ни брони — всю экипировку они должны искать на карте. Главная цель игрока — остаться единственным выжившим среди 99 противников. Чтобы заставить игроков не сидеть на одном месте, в игру добавили безопасную зону, за пределами которой им постоянно наносится урон. Эта зона на протяжении всей игры сужается, поэтому игрокам приходится двигаться по карте, чтобы находиться в ее пределах. В каждом отдельном розыгрыше неизвестно где именно сомкнется зона, поэтому игроки не могут занять выгодное место в самом начале игры.

Открывать турнир в Киеве прилетел лично основатель PUBG — Брендан Грин. Главное, что отметил Грин — качество Арены.

В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было

Специально под турнир по PUBG главное помещение «Киев Киберспорт Арена» полностью перестроили. В зале не оставили пространства для зрителей, вместо этого создали игровые места для всех 16 команд, чтобы они могли играть одновременно. Их пришлось расположить в два этажа, что лишь добавило антуража. По словам одного из представителей StarLadder, на монтаж всей сцены ушло порядка трех суток.

В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было

Турнир PUBG, в отличие от многих других киберспортивных турниров, прошел без зрителей в зале. Основное внимание было уделено именно онлайн-трансляции. И турнир в Киеве побил все рекорды. Например, только число китайских зрителей на пике составляло 17,5 млн.

В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было
В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было

Турнир в Киеве проходил по следующим правилам. Из 16 команд сформировали единую общую группу, а не дробили на несколько. Затем, все 4 дня команды сражались между собой (по 5 матчей ежедневно), получая очки за убийства и итоговое место в каждой группе (от 25 до 250 очков за игру). По итогам всех дней побеждает команда с наибольшим числом набранных очков.

В Киеве прошел турнир по PlayerUnknown`s Battlegrounds с призовым фондом в $100 000. Как это было

Первое место по итогам четырех дней заняла команда из Европы FaZe Clan — они набрали 3607 очков. Победителям досталось $50 000 призовых. Команда Team Liquid заняла второе место с призовыми в $20 000, третья строчка за Team Vitality и $9000.

В материале использовались фото Ольги Закревской и StarLadder.


Илья Кабачинский, AIN


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