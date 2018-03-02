Украинского геймера признали лучшим в MOBA на конкурсе GreatGamers Awards

Известного украинского киберспортсмена, профессионала в дисциплине Dota 2, Данила «Dendi» Ишутина назвали лучшим игроком в категории MOBA (мультиплеерные онлайн-игры в формате баттл-арены, такие как Dota 1, 2 или LoL). Награду вручили на конкурсе, проходящем в Каннах, под названием GreatGamers Awards, пишут AIN.UA .

«Dendi, один из лучших игроков в Dota 2 в своем поколении и возможно — за всю историю, отреагировал на новости эмоциональным: «Вау, я победил!», за этим последовали благодарности фанатам, семье и команде. Напомним, что Dendi играет за команду NaVi, одну из лучших европейских команд», — сообщается на сайте конкурса.

Кроме Dendi в финальный этап номинации MOBA прошли Джеспер «Zven» Свеннингсен, Стивен «Hans sama» Лив и Сорен «Bjergsen» Бьерг — все они профессионалы в дисциплине League of Legends.

Церемония прошла 26 февраля этого года в Каннах. Жюри огласило победителей в пяти номинациях: «Игрок года в MOBA», «Игрок года в RTS», «Игрок года в FPS», «Игрок года в спортивные симуляторы» и «Самая популярная личность в киберспорте».