Из-за ошибки Sega геймеры получили бесплатную игру Yakuza 6
Компания Sega удалила «предварительный просмотр» своей новейшей видеоигры из магазина загрузки PlayStation, поняв, что это дало некоторым игрокам доступ к полной версии игры.
Команда-разраотчик намеревалась выпустить ограниченную «демонстрацию» Yakuza 6: The Song of Life, но геймеры в Соединенных Штатах Америки нашли способ поиграть в полной версии.
Некоторые геймеры задавались вопросом, почему небольшая демонстрация видеоигры была упакована как большая загрузка на 36,5 Гб.
Представители фирмы Sega извинились за ошибку и сказали, что они обязательно расследуют это дело.
В компании рассказали: «Мы очень расстроены, как, наверное, и вы, надеясь, что эта демо-версия уже стала доступной для всех сегодня».
«… некоторые смогли использовать демо-версию, чтобы получить доступ к полной игре. Мы занимаемся изучением характера этой проблемы», — добавили в Sega.
Отметим, Yakuza 6: The Song of Life вышла в Японии ещё зимой 2016-го года.
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28.02.2018 14:59