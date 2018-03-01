Из-за ошибки Sega геймеры получили бесплатную игру Yakuza 6

Из-за ошибки Sega геймеры получили бесплатную игру Yakuza 6

Компания Sega удалила «предварительный просмотр» своей новейшей видеоигры из магазина загрузки PlayStation, поняв, что это дало некоторым игрокам доступ к полной версии игры.

Команда-разраотчик намеревалась выпустить ограниченную «демонстрацию» Yakuza 6: The Song of Life, но геймеры в Соединенных Штатах Америки нашли способ поиграть в полной версии.

Некоторые геймеры задавались вопросом, почему небольшая демонстрация видеоигры была упакована как большая загрузка на 36,5 Гб.

Представители фирмы Sega извинились за ошибку и сказали, что они обязательно расследуют это дело.

В компании рассказали: «Мы очень расстроены, как, наверное, и вы, надеясь, что эта демо-версия уже стала доступной для всех сегодня».

«… некоторые смогли использовать демо-версию, чтобы получить доступ к полной игре. Мы занимаемся изучением характера этой проблемы», — добавили в Sega.

Отметим, Yakuza 6: The Song of Life вышла в Японии ещё зимой 2016-го года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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