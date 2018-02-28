OneCast запускает игры Xbox One на Mac

OneCast запускает игру Xbox One для Mac

Пользователи Windows 10 смогли передавать Xbox One игры на свои компьютеры с 2015 года.

Но владельцы Mac должны были пользоваться такими приложениями, как Parallels или установить раздел Windows в Boot Camp.

Теперь новое приложение под названием OneCast разрешит эту проблему и позволит владельцам Mac передавать поток игр из своего Xbox One, как и их аналоги Windows 10, через 9to5Mac.

OneCast использует ту же встроенную систему потоковой передачи, что и пользователи Microsoft для официальной потоковой передачи Xbox на ПК.

OneCast говорит, что компания выполнила «чистую обратную инженерию» в игровой потоковой системе Xbox One и приложение использует тот же протокол, который используется официальным для работы клиентом Windows.

Установка была такой же простой, как установка драйвера для контроллера Xbox One.

OneCast предлагает бесплатную 14-дневную пробную версию. Вы имеете возможность самостоятельно посмотреть, как она работает.

После этого стоимость лицензии будет составлять $9,99, с учетом самой цены Xbox One $20 США.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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OneCast запускает игры Xbox One на MacOneCast запускает игры Xbox One на Mac
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