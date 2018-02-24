Разработчик игры крадет пароли у пользователей, которые «спиратили» саму игру

Необычный способ защиты авторских прав в деталях описал специалист по компьютерной безопасности, основатель Fidus Information Security Эндрю Мэббит. Вкратце, это происходит так. В ходе установки пиратского приложения аддона FSLabs_A320X_P3D_v2.0.1.231.exe во временную папку извлекается ряд файлов, из которых самый подозрительный — test.exe. , пишут AIN.UA

Дальнейшее изучение этого файла показывает, что это — средство для извлечения паролей из Chrome :

Если загрузить этот файл в VirusTotal, результаты выйдут неутешительные:

Также, специалист по кибербезопасности отмечает интересный комментарий от команды разработчиков Flight Sim Labs, где тот советует пользователю отключать антивирус, мол, некоторые антивирусы распознают их ПО как вредное, вычисляя именно этот файл:

В ходе дальнейшего изучения эксперт обнаружил, что при установке приложения, если засекается «пиратский» серийный номер, выполняется такая последовательность:

«Можем заключить, что обращение к test.exe, который собирает пароли, выполняется только тогда, когда засечен пиратский серийный номер, — пишет он. — Мы вполне понимаем важность DRM и борьбы с пиратством, но возникает вопрос о том, насколько этично со стороны компании поступать таким образом…». Сомнительность такой практики подчеркивает и издание TorrentFreak: «Вкратце, Flight Sim Labs установил софт для кражи паролей во все машины пользователей, пираты они или нет, но активировался он только тогда, когда засекал определенный пиратский серийный номер…».