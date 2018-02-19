Видеоигры будут использовать в медицине

Видеоигры будут использовать в медицине

Ученые впервые сообщили о том, что видеоигры не так вредны, как считалось раньше. Было отмечено, что от них есть и польза, в частности, в медицине. Многие вопросы в этой сфере могут быть решены с помощью виртуальной реальности, информирует supreme2.ru.

Виртуальную реальность начали использовать для того, чтобы получать трехмерные снимки всех органов человека. Это важно для правильной постановки диагноза. Получив адекватные данные по состоянию внутренних органов, врач сможет правильно лечить своего пациента.

Кроме того, было отмечено, что компьютерные игры улучшают мышление людей. Оно становится стратегическим. В процессе таких занятий дети лучше запоминают информацию. Таким образом, и здесь видна польза видеоигр.

Стоит отметить, что не смотря на все положительные стороны, занятия в режиме виртуальной реальности должны быть четко ограничены. Если переусердствовать с компьютерными играми, можно заполучить ожирение, диабет и психические расстройства.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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