Google два года разрабатывает игровой стриминг-сервис. А возможно и консоль

Корпорация Google намерена зайти на рынок консолей. Секретный проект с кодовым названием Yeti включает разработку собственного облачного сервиса с доступом по подписке и, возможно, отдельной приставки. Об этом сообщает издание The Information, пишут AIN.UA .

Принцип его работы должен совпадать с тем, что сейчас предлагает PlayStation Now — за ежемесячную абонплату пользователь получает доступ к коллекции игр. Запускаться они будут не на устройстве, а удаленно, после чего стримиться по интернету. Изначально планировалось интегрировать Yeti на медиаприставки Chromecast, однако столкнулась с техническими сложностями вроде подключения игровых контроллеров. Теперь компания переключилась на вариант с разработкой специализированной консоли и геймпада. На серьезные намерения в области «железа» намекают и посты руководителей проекта — его ведут вице-президент по продукту Марио Куэйроз и вице-президент по инженерии Мажд Бакар.

Разработка длится уже два года. Изначально запуск планировали к Рождеству 2017-го, но по неизвестным причинам публичный релиз пришлось отложить. Ранее никаких официальных упоминаний о Yeti не было. СМИ предполагают, что развитию проекта может помочь недавний профессиональный трансфер от Google . Компания наняла ветерана игровой индустрии Фила Харрисона, который проработал 15 лет на должности исполнительного директора по PlayStation, а также три года в подразделении Xbox. Он будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту по разработке техники Рику Остерлоху. С учетом этой догадки, шансы на выход нового устройства от Google только возрастают.

В прошлом Google уже пробовала себя на этом поле — вместе с Asus был выпущен медиаплеер Nexus Player, который поддерживал запуск Android-игр, а также эмуляторов старых консолей.