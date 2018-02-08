Google два года разрабатывает игровой стриминг-сервис. А возможно и консоль

Корпорация Google намерена зайти на рынок консолей. Секретный проект с кодовым названием Yeti включает разработку собственного облачного сервиса с доступом по подписке и, возможно, отдельной приставки. Об этом сообщает издание The Information, пишут AIN.UA.

Принцип его работы должен совпадать с тем, что сейчас предлагает PlayStation Now — за ежемесячную абонплату пользователь получает доступ к коллекции игр. Запускаться они будут не на устройстве, а удаленно, после чего стримиться по интернету. Изначально планировалось интегрировать Yeti на медиаприставки Chromecast, однако столкнулась с техническими сложностями вроде подключения игровых контроллеров. Теперь компания переключилась на вариант с разработкой специализированной консоли и геймпада. На серьезные намерения в области «железа» намекают и посты руководителей проекта — его ведут вице-президент по продукту Марио Куэйроз и вице-президент по инженерии Мажд Бакар.

Разработка длится уже два года. Изначально запуск планировали к Рождеству 2017-го, но по неизвестным причинам публичный релиз пришлось отложить. Ранее никаких официальных упоминаний о Yeti не было. СМИ предполагают, что развитию проекта может помочь недавний профессиональный трансфер от Google. Компания наняла ветерана игровой индустрии Фила Харрисона, который проработал 15 лет на должности исполнительного директора по PlayStation, а также три года в подразделении Xbox. Он будет напрямую подчиняться старшему вице-президенту по разработке техники Рику Остерлоху. С учетом этой догадки, шансы на выход нового устройства от Google только возрастают.

В прошлом Google уже пробовала себя на этом поле — вместе с Asus был выпущен медиаплеер Nexus Player, который поддерживал запуск Android-игр, а также эмуляторов старых консолей.

Google два года разрабатывает игровой стриминг-сервис. А возможно и консоль

Asus Nexus Player


Михаил Сапитон, AIN


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