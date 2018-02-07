Экс-разработчики S.T.A.L.K.E.R. анонсировали новую постапок-игру Fear The Wolves

Команда экс-разработчиков S.T.A.L.K.E.R., которые сейчас работают в компании Vostok Games, создают новый проект — постапокалиптическую игру под названием Fear The Wolves. Это игра в жанре «королевской битвы», шутер от первого лица («королевская битва» — разновидность PvP-механики, при которой побеждает последний выживший персонаж. Жанр получил название в честь одноименного японского романа). Об этом сообщил издатель проекта Focus Home Interactive. , пишут AIN.UA

Игра уже находится в разработке несколько месяцев. «Игроки в командах или поодиночке помещаются в суровые локации зараженного радиацией Чернобыля. Классический режим «королевской битвы» заставит игроков биться до последнего персонажа из 100 человек. Другой оригинальный игровой режим также привнесет необычный поворот в понимание жанра», — говорится в описании проекта. В комментариях к анонсу, правда, не только радуются новой игре, но и спрашивают: а где же второй S.T.A.L.K.E.R.?

Чтобы выжить, игрокам придется переживать не только о противниках: их будут ждать смертельные аномалии и динамически меняющаяся погода, мутировавшие существа и т.д. Это, наравне со сменой дня и ночи, будет стимулировать игроков адаптировать стратегии игры.

Больше деталей издатель обещает рассказать на пресс-ивенте в Париже позже на этой неделе. Мы дополним материал, как только о проекте расскажут больше.

Релиз игры запланирован на этот год, на ПК и консолях. Графических материалов, которые дали бы представление о внешнем виде новой игры, пока немного — всего один постер.

Напомним, геймстудия GSC Game World закрылась в декабре 2011 года. Такое решение основателя и гендиректора студии Сергея Григоровича СМИ объясняли тем, что разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 пошла не так, как было намечено руководством, а также «интересом» к деятельности компании со стороны одной из украинских силовых структур. Годом позже выходцы из GSC Game World запустили собственную студию Vostok Games, которая выпустила дебютную игру Survarium. Сергей и Евгений Григоровичи не участвовали в проекте.

А в 2015 году GSC Game World объявила о возвращении легендарной франшизы «Казаки». Игра начала продаваться 20 сентября 2016 года.