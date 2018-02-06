Украинский хакер взломал консоль PlayStation 4 со свежей прошивкой (видео)

Украинский «белый» хакер Владимир Пихур (сейчас живет в США) на конференции REcon Brussels продемонстрировал способ взлома консоли PlayStation 4 с актуальной версией прошивки. Со слов самого хакера, он знал об эксплойте уже два года и решил продемонстрировать его сейчас по нескольким причинам: ради обучения и потому, что у Sony нет программы вознаграждения хакеров за найденные уязвимости (подобные программы работают у Google , Apple и т.д.). Также, по данным презентации, к мысли выступить на эту тему публично его подтолкнули новости еще 2015 года о том, что уязвимости в PlayStation 4 использует ИГИЛ. , пишут AIN.UA

Для взлома хакер использовал уязвимость в режиме покоя консоли с прошивкой 5.0 (более ранние версии уже были взломаны до этого). В этом режиме работает процессор Southbridge, хакеру удалось запустить произвольный код, используя уязвимость в sys_kldload.

«Процессор Southbridge, отвечающий за распределение нагрузок, пока основная система не задействована, не защищает PlayStation 4. Мы объясняем, как цепочка эксплойтов и hardware-атак дает возможность запускать код через безопасный загрузчик, извлекать приватные ключи и подписывать кастомные ядра», — объяснил эксперт во время презентации. Она выложена в общий доступ на GitHub — в ней даны все технические детали атаки.

Также демо-версия взлома показана в видео:

Впрочем, пока что этот метод не дает возможность запускать игры на консоли.