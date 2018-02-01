До запуска сервиса Nintendo Switch Online осталось полгода

Компания Nintendo отчиталась о высоких по ее меркам продажах игровой приставки Switch – количество проданных устройств превысило показатели консолей Wii и Wii U. Также сегодня стала известна дата запуска нового игрового сервиса Switch Online, и ее придется подождать аж полгода.

Nintendo Switch Online

Если точнее, то работа проекта Switch Online стартует в сентябре этого года, хотя изначально планировалось запустить его в марте. Видимо, опять что-то не успевают. Летом тоже запускать не будут, чтобы привлечь как можно больше геймеров, вернувшихся с каникул и отпусков. В настоящее время сервис Switch Online находится в режиме бета-тестирования, к которому уже получили доступ некоторые игроки. Однако пока что все работает из рук вон плохо, но девелоперы постоянно улучшают качество и стабильность проекта.

Чуть позже тестирование станет открытым, и пользоваться Switch Online можно будет совершенно бесплатно ровно до момента официального запуска. После него будет доступно три варианта оформления подписки – на месяц за $4б, на три месяца за $8 и на весь год за $20, без учета региона проживания игрока: россиянин и американец заплатят одинаковую сумму. Добавим, что у Switch не осталось конкурентов на рынке мобильных игровых устройств – под iOS и Android не выходит ничего путного, Sony PS Vita давно в могиле, а как раз поз Switch готовится сразу несколько масштабных игрушек.


Максим Мишенев, MobileDevice


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