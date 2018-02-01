Фанат Counter-Strike потратил на один скин для оружия $61 тысячу

Столь высокая стоимость "шкурки" объясняется несколькими причинами.

?Фанат Counter-Strike потратил на один скин для оружия $61 тысячу
Фото: leogaming.net

Состоятельный фанат компьютерной игры Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) в понедельник, 29 января, приобрел на сайте OPSkins скин ("шкурку") для снайперской винтовки AWP за $61,052.63 (около 1,7 млн грн), что стало одной из самых дорогих публичных транзакций в истории шутера.

Об этом пишет игровой портал Polygon.

Отметим, что скины в CS:GO позволяют изменить внешний вид оружия и амуниции, не улучшая их игровые характеристики.

Столь высокая стоимость скина объясняется несколькими причинами. В частности, это скин под названием Dragon Lore, который является одним из наиболее раритетных в игре. На этом скине есть стикер с цифровым автографом игрока Тайлера "Skadoodle" Лэтхэма из команды Cloud9, которая ранее выиграла турнир по CS:GO ELeague Boston Major. При этом стикеры для скинов можно найти в специальных сувенирных ящиках, которые получают зрители Major-турниров. Они могут включать цифровые автографы игроков, принимавших участие в матчах, но в очень ограниченном количестве, поэтому существует всего несколько подобных подписей Skadoodle.

Кроме того, у скинов для CS:GO есть еще один фактор редкости, влияющий на их стоимость, - это "износ", который имеет несколько уровней. Самым распространенным является Battle-Scarred, что означает, что рисунок на нем имеет несколько потертый вид. Однако купленный за рекордную сумму экземпляр относится к уровню Factory New, что означает абсолютно "чистое" визуальное качество, что также является большой редкостью.

Изначально редкий скин принадлежал коллекционеру под ником Drone. Он рассказал, что сам приобрел его за $35 тыс., и что цена в $61 тыс. удовлетворила обе стороны.

Помимо того, победу Cloud9 называют одним из самых значимых событий в истории профессиональной сцены CS:GO, поэтому в ближайшее время все скины от этой команды и цифровые автографы участников могут значительно прибавить в цене.

Напомним, что в ноябре 2017 года известная платформа цифровой дистрибуции игр Steam расширила список поддерживаемых валют и добавила в него украинскую гривну.


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