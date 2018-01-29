Анонс PlayStation 5 может состояться уже в этом году

Как утверждает аналитик Дэмиан Тхонг из компании Macquarie Capital Securities, который точно предсказал выход PS4 Pro и Slim, дебют Sony PlayStation 5 состоится уже в нынешнем году.

PS4

Столь скорый выпуск новинки обусловлен тем, что компания Microsoft имеет мощнейшую Xbox One X, во многом превосходящую своего главного конкурента PS4 Pro. Естественно, японский производитель хочет наверстать упущенное и представить нового достойного конкурента в лице PlayStation 5.

Sony предстоит трудоемкая работа, так ка PS5 должна быть гораздо мощнее Xbox One X и превосходить флагманскую модель своего главного соперника по всем параметрам.

Предположительно, PlayStation 5 получит процессор мощностью более 10 Тфлопс, и будет иметь обратную совместимость с PS4 Pro для сохранения библиотеки эксклюзивов, а также продолжит развитие технологии виртуальной реальности PlayStation VR.

Официальный релиз PlayStation 5 состоится летом нынешнего года года, а в продаже приставка появится уже в 2019 году.




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