Анонс PlayStation 5 может состояться уже в этом году

Как утверждает аналитик Дэмиан Тхонг из компании Macquarie Capital Securities, который точно предсказал выход PS4 Pro и Slim, дебют Sony PlayStation 5 состоится уже в нынешнем году.

Столь скорый выпуск новинки обусловлен тем, что компания Microsoft имеет мощнейшую Xbox One X, во многом превосходящую своего главного конкурента PS4 Pro. Естественно, японский производитель хочет наверстать упущенное и представить нового достойного конкурента в лице PlayStation 5.

Sony предстоит трудоемкая работа, так ка PS5 должна быть гораздо мощнее Xbox One X и превосходить флагманскую модель своего главного соперника по всем параметрам.

Предположительно, PlayStation 5 получит процессор мощностью более 10 Тфлопс, и будет иметь обратную совместимость с PS4 Pro для сохранения библиотеки эксклюзивов, а также продолжит развитие технологии виртуальной реальности PlayStation VR.

Официальный релиз PlayStation 5 состоится летом нынешнего года года, а в продаже приставка появится уже в 2019 году.