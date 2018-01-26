Игровую консоль GPD XD+ уже можно заказать

Стартовал прием предварительных заказов на игровую приставку GPD XD+, которую можно брать с собой куда угодно. Новинка выполнена в раскладном корпусе а-ля ноутбук, и работает она на базе ОС Android 7 с доступом к каталогу Google Play.



Вместо клавиатуры у GPD XD+ есть целый ряд игровых кнопок, крестовина и даже пара стиков под левую и правую руку. Экран у консоли 5-дюймовый, с разрешением HD или 1280х720 пикселей, что вполне достаточно для современных мобильных игрушек под Android. Для улучшения восприятия происходящего в виртуальном мире новинку оснастили двумя громкими динамиками, а чтобы игры не тормозили, у нее есть 4 Гб оперативной памяти и процессор от MediaTek с частотой 2,1 ГГц на шести ядрах. В него также встроена видеокарта PowerVR GX6250.



Объем встроенной памяти в GPD XD+ равен 32 Гб, и есть возможность установки карты microSD еще на 128 Гб. Помимо этого, в приставке есть батарея емкостью 6000 мАч, модули Bluetooth 4.0 и WI-FI 802.11ac, а также порты microUSB и microHDMI и вход под наушники. Цены у GPD XD+ пока нет, но уже известны ее габариты – 155х89х24 миллиметра. Консоль поступит в продажу до конца текущего квартала.