$177 млн на краудфандинге и бесконечная разработка — история игры Star Citizen

Star Citizen — космосим с невиданной ранее степенью проработки, который разрабатывается уже шестой год и обещает игрокам почти полную свободу. Как и у каждой авантюры, успех Star Citizen во многом обеспечен харизмой и опытом одного человека. Его зовут Крис Робертс, он занимается гейм-дизайном с середины 80-х и вместо самой дорогой видеоигры в истории поначалу планировал собрать скромные $500 000, пишут AIN.UA .

Свою первую игру американец Робертс, с ранних лет проживавший в Великобритании, выпустил еще в 1983 году. Это была аркада King Kong, за публикацию которой в журнале BBC Micro User 15-летний подросток получил ?200. Да, это были дни, когда специализированные издания публиковали на страницах исходный код приложений. Вскоре после первых шагов в игровой индустрии (Крис успел разработать футбольный симулятор и сайд-скроллер), Робертс вернулся в США и нанялся в техасскую студию Origin Systems. Поначалу молодому гейм-дизайнеру поручали RPG-проекты фэнтезийной тематики, однако его интересовала научная фантастика.

Первым крупным релизом Криса и главным проектом в истории Origin Systems стал космический симулятор Wing Commander. Действие разворачивалось в 2654 и по задумке Роберства должно было напоминать «Вторую мировую в космосе» с размахом баталий под стать «Звездным войнам». По сюжету, человеческая Конфедерация сталкивалась с враждебной расой инопланетян во время колонизации Галактики. Игра получила награду Origins Award и быстро завоевала любовь фанатов, положив начало одноименной франшизе. Уже к третьей части Wing Commander Робертс мог позволить отказ от анимированных сюжетных роликов в пользу записей с реальными актерами — роли в кинематографических вставках, например, получили Марк Хэммил («Звездные войны») и Малкольм Макдауэлл («Заводной апельсин»).

Интерфейс Wing Commander

Несмотря на обвинения в заимствовании сеттинга или сюжетных твистов из популярной научной фантастики, серия Wing Commander постепенно сама обрела культовый статус — в один момент началось даже издание книг по мотивам событий местной вселенной. Однако масштаб в итоге и погубил проект. В попытке окончательно закрепить успех игровой франшизы, создатели подались на телевидение и большие экраны. Первым провалом оказался анимационный спин-офф Wing Commander: Academy. Следом, в 1999 году, Робертс выпустил киноадаптацию собственного sci-fi шедевра — бюджет фильма «Командир эскадрильи» составил $30 млн (в пересчете на нынешний курс ? $45 млн). Проект постигла финансовая катастрофа: общемировые сборы составили всего $11 млн.

Робертс охладел к гейм-дизайну и всерьез увлекся кинопродюсированием. Права на игровую серию Wing Commander к тому времени находились у EA, которая вскоре завела проект в тупик, поэтому Крис ощущал потребность двигаться дальше. Он продюсировал первую экранизацию «Карателя», фильмы «Пиджак», «Оружейный барон» и «Счастливое число Селвина». Однако добиться сопоставимого успеха в Голливуде Робертсу не удавалось, поэтому он решил вновь вернуться в игровую индустрию.

Крис Робертс

С конца 90-х гейминг претерпел немало изменений. Индустрию подмяли под себя несколько крупных издателей, а игровой процесс часто упрощали в угоду легкости освоения и высоких продаж. В 2011 году Робертс, совместно со своим давним деловым партнером Ортвином Фрайермутом, основал студию Cloud Imperium Games. Уже в 2012 они анонсировали краудфандинговую кампанию для игры Star Citizen. С тех пор деньги, которых Робертс поначалу рассчитывал собрать всего $500 000 для дальнейшего обращения к инвесторам, начали буквально липнуть к проекту. Вдохновленные камбеком знаменитого гейм-дизайнера, фанаты уже за месяц собрали на разработку $5 млн.

Последовали и первые анонсы — разработчики рассказали о планах использовать движок CryEngine 3, а также выпустить игру в 2014 году. Несмотря на жанр космического симулятора, Робертс неслучайно обратился к технологии, ориентированной на игры от первого лица:

Я всегда хотел получить возможность от первого лица путешествовать по планетам и забираться на корабль для полетов вокруг. Игра специально сделана на FPS-движке. Вы будете внутри корабля. Это не похоже на то, как работали старые Wing Commander или Freelancer. Наша задача сделать FPS-составляющую так же хорошо, как и все остальное.

На тот момент Робертс уже очерчивал грандиозные планы по разработке — Cloud Imperium Games хотели совместить вместе сразу несколько жанров, сделав из игры как шутер от первого лица, так и экономическую стратегию и симулятор управления космическими кораблями. Тем не менее о реализации всех планов на фанатские деньги речи все еще не было, краудфандинг позиционировали как средство сбора «стартового капитала». Однако с преодолением новых финансовых рубежей разработчики стали гораздо амбициознее, быстро отодвинув на задний план предыдущего рекордсмена —Pillars of Eternity с $4 млн «подъемных» средств, собранных на Kickstarter.

К $6 млн Cloud Imperium Games приурочили запись саундтрека в оркестровом сопровождении, а также выпуск дополнительных миссий. После получения $10 млн всерьез занялись анимацией персонажей, открыв собственную студию для записи захвата движений. К середине 2013 года первые бекерам показали альфа-версию Star Citizen. В ней был доступен только один из четырех модулей, ангар — закрытое помещение внутри корабля. На очереди находились еще три: Arena Commander — боевой симулятор для сражения кораблей, Star Marine — многопользовательский шутер, Crusader — стыковой модуль, объединяющий отдельные элементы геймплея.

Запуски не обходились без скачкообразного увеличения бюджета: к концу 2013 года космосим собрал уже $35 млн. Также началась разработка одиночной компании под названием Squadron 42 (это отсылка к первому Wing Commander, который едва не назвали Squadron). Закрытый релиз играбельной альфа-версии 1.0 состоялся в декабре 2014 года.

С расширением штата и новыми финансовыми аппетитами разработчики открыли настоящую золотую жилу — начали продавать за реальную валюту корабли, которые будут доступны пользователям после публичного релиза игры. Стоимость первых наборов варьировалась от $150 до $600, однако в будущем в продажу поступал даже пак Wing Commander Combo за $10 000 — покупателю даже доставался день в компании Криса Робертса. Поскольку количество кораблей для покупки ограниченно, сформировался серый рынок перекупщиков. К примеру, челнок, официально продававшийся за $300, спустя полгода расхватывали по $2000. При этом после релиза игры микротранзакций там не будет, а все предметы или транспортные средства можно будет купить за внутриигровую валюту.

В 2015 году альфа-версия получает числовой индекс 2.0, а Робертс вновь обращается к именитым актерам для работы над сюжетной кампанией игры. В «касте» Star Citizen появляются как знакомые по Wing Commander Марк Хэммил и Джон Рис-Дэвис, так и новые лица: Гари Олдман («Темные времена»), Энди Серкис («Планета обезьян») и Джиллиан Андерсон («Секретные материалы»). Бюджет продолжает разрастаться, достигнув $100 млн.

2016 год, на который когда-то был запланировал публичный релиз игры, все еще кормит игроков обещаниями, а студию — деньгами. Разработчики выкатывают на крупных игровых выставках длительные геймплейные ролики, пока игроки теснятся в ангаре и выделенном участке одной из планет. Зато происходят технические изменения — Star Citizen переводят на бесплатный игровой движок Amazon Lumberyard. Позже это решение еще обернется для Робертса и компании головной болью, а также судебными разбирательствами — разработчики Crytek останутся недовольны внезапной сменой начинки. Однако год заканчивается для Cloud Imperium Games на мажорной ноте: обогнав рекорд GTA V, бюджет космосима переваливает за $140 млн.

Несмотря на то что в 2017 году в сеть утекли документы о залоге игры банку Coutts & Co, разработчики вовремя среагировали на ситуацию и объяснили финансовую манипуляциями налоговой уловкой. Открытость перед комьюнити — один из главных приоритетов студии Cloud Imperium Games. Они выпускают еженедельные ролики с описанием проделанной работы, приглашают самых активных фанатов для сотрудничества. По словам Робертса, такое тесное взаимодействие не только помогает, но и серьезно осложняет работу, поскольку на производство пояснительного контента уходит уйма времени:

Это круглосуточная работа, и вам нужно быть готовым к тому, что придется постоянно делиться информацией и поддерживать интерес. Это изматывает. Будто проводишь бесконечную политическую кампанию. Каждую неделю мы делаем отчетные видеоролики. Мы тратим немало сил на то, чтобы держать людей в курсе. Невозможно сделать так, чтобы все были довольны, но мы стараемся вовлечь как можно больше игроков и уважительно относиться к вкладчикам.

Можно с уверенностью говорить, что такой подход оправдывает себя. Достаточно взглянуть на числа: за 2017 год, несмотря на растущее недовольство по поводу сорванных дедлайнов и финансового скандала, Star Citizen получила от игроков $34,9 млн. Для сравнения, все игровые Kickstarter-проекты за тот же период собрали «всего лишь» $17,2 млн. Хотя в этой статистике и не учтено, сколько из предоставленных средств разработчики вернули бекерам, сам Робертс неоднократно говорил, что количество недовольных невелико. Но во избежание будущих скандалов гейм-дизайнер даже пообещал покончить с оглашением конкретных сроков:

Люди продолжают обвинять меня во лжи, хотя я всех предупреждал. Они забывают о предостережениях. Я не собираюсь больше называть точные сроки. Лучше просто показывать, что у нас готово на данный момент, и давать примерное расписание. Многие говорят, что игра никогда не выйдет и что это афера. Неправда. Мы нанимаем огромное количество людей, трудимся не покладая рук, каждую неделю отчитываемся о прогрессе. Наверное, это худшая афера в истории.

Беспокойство игроков тем временем подогревает провал другого космического симулятора, игры No Man’s Sky от британской инди-студии Hello-Games. Ее геймплей завязан на исследовании множества отдаленных планет по всей галактике (миры генерируются процедурным образом). Несмотря на амбициозные задумки, проект быстро разочаровал критиков и пользователей: мультиплеерная составляющая просто отсутствовала, физика множества объектов была нарушена, корабли выглядели одинаковыми изнутри, а планеты — на поверхности.

К выходу альфа-версии 3.0 Star Citizen тоже начали сопровождать такие комментарии. Вот, например, как отозвался о творении Робертса редактор портала Eurogamer Роберт Пурчез:

Вы можете купить крутые пушки, вы даже можете приобрести рэйлган, который очень здорово заряжается и стреляет. Но вот стрелять не в кого. Вы можете купить разные костюмы и броню, которые висят на манекенах в магазинах, но в экипировке нет никакой надобности, только если вы не захотите попозировать для скриншота.

Он также отмечал техническое несовершенство MMO-составляющей — уже при 50 игроках на сервере играть становилось некомфортно из-за падения производительности. Стоит учитывать, что загрузка Star Citizen потребует более 100 ГБ на жестком диске, а также наличия производительной видеокарты и обилия оперативной памяти.