В игре ЕVE Online прошла рекордная битва флотов стоимостью $1 млн

Космическая мультиплеерная вселенная ЕVE Online может похвастаться многими исключительными «фишками», и одна из них — лояльные игроки, принимающие игровой мир и его законы предельно серьезно. На днях в игре прошла битва флотов альянса The Imperium и группы Pandemic Horde. Она характеризовалась многотысячным онлайном (серверы игры справлялись с нагрузкой с трудом) и рекордной стоимостью кораблей-участников (с обеих порядка $1 млн). Это — самая дорогая битва в 15-летней истории игры. , пишут AIN.UA

Битва разворачивалась вокруг базы, принадлежащей Pandemic Horde (входит в Pandemic Legion), в системе 9-4RP2. Участники The Imperium осаждали базу несколько недель, само сражение началось 23 января. Битву транслировали в Twitch, в ней участвовали свыше 6000 игроков.

9-4RP2 local has now broken the all-time @EveOnline record for most players in one system at a time. https://t.co/VXiUZv3zCF #tweetfleet #MayGodHaveMercyOnTheServer

— CCP Fozzie (@CCP_Fozzie) 23 января 2018 г.

С обеих сторон в ней принимало участие свыше 250 космических кораблей класса «титан» (самые мощные корабли в игре, для того, чтобы приобрести такой корабль и выучить пилота, который сможет им управлять, ресурсов одного игрока недостаточно). Правда, The Imperium в результате решила не жертвовать «титанами» в бою, отозвала флот и сражение завершилось в пользу защитников станции. В том числе, такое решение было принято из-за лагов на сервере.

В игре ЕVE Online прошла рекордная битва флотов стоимостью $1 млн

Это — проекция сражения в трехмерном пространстве. Цветные точки — корабли противников

Предыстория конфликта вкратце такова. Еще в 2016 году армия под названием Moneybadger Coalition вытеснила силы The Imperium с их позиций. К концу война закончилась тем, что The Imperium сумели подняться на ноги, хоть и понесли значительные потери. В последнее время представители альянса готовились к контратаке: и The Imperium, и Moneybadger наращивали силы: битва с Pandemic Horde должна была стать для The Imperium одним из шагов на пути к восстановлению влияния.

Мы писали об одном из тактических ходов The Imperium в сентябре 2017 года, когда они переманили к себе ключевого игрока под ником The Judge, угнавшего для новых нанимателей звездную станцию своего альянса Circle of Two (бывшие союзники The Imperium, которых Moneybadger разбили в 2016 году).


Ольга Карпенко, AIN


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