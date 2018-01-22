Sony готовит новые версии приставки PS4 Pro

В сегменте смартфонов дела у Sony идут не лучшим образом, а вот ее игровые приставки, на фоне наличия всего одного достойного конкурента, пользуются очень высоким спросом. Уже через несколько дней она представит новые версии Sony PS4 Pro, одна из которых приурочена к релизу игры Monster Hunter: World.

PS4 Pro

Данная модификация Sony PS4 Pro стоит 450 долларов США и является лимитированной. Ее корпус и джойстик получили уникальную раскраску, а в коробке покупатель найдет саму игру Monster Hunter: World и ваучер для открытия множества игровых предметов. Вторая версия Sony PS4 Pro оценивается в 400 долларов США, и это та же консоль, что в свое время продавалась только в комплекте с игрой Destiny 2 и была очень раритетной. Теперь же ее решили продавать отдельно, так что игрушки в коробке не будет, но сама приставка получит ярко-белый цвет корпуса, получивший название «Белый Ледник».

Аппаратные характеристики Sony PS4 Pro, вне зависимости от выбранной модели, изменениям подвергаться не будут – это и так самая мощная игровая приставка на рынке по состоянию на первый квартал 2018 года. Напомним, что совсем недавно, буквально в ноябре 2017, оригинальной Sony PS4 исполнилось четыре года, и это достаточно большой срок для настольной приставки. По мнению экспертов, Sony PS5 покажут уже через год, в начале 2019 года.

Максим Мишенев, MobileDevice


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