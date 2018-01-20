Microsoft обновил джойстик Xbox Elite

Софтверный гигант Microsoft работает над новой версией своего джойстика Xbox Elite, и сегодня в сеть попала его фотография. Контроллер пока не был анонсирован официально, но некоторые подробности о нем уже стали достоянием общественности.



Первым и самым важным новшеством в Xbox Elite стала поддержка ОС Windows 10, что дает возможность геймерам, предпочитающим играть на ПК или ноутбуках, отказаться от мышки и клавиатуры. Далее. У джойстика Xbox Elite теперь будет порт USВ-С для быстрой зарядки, ведь речь идет о беспроводном контроллере, плюс обещана возможность менять стики без необходимости вскрытия корпуса и потери гарантии.



В бонус – возможность настройки плавности их хода и переключатель трех режимов работы, подробности о которых пока отсутствуют. Даты анонса у нового Xbox Elite пока что нет, но Microsoft наверняка постарается дождаться выставки Е3 2018 в июне этого года, тем более что время у нее есть: Sony в ближайшем будущем не планирует выпускать новые геймпады для своей PS4, а Nintendo и вовсе нельзя считать серьезным конкурентом ввиду отсутствия в ее модельном ряду полноценной настольной приставки.