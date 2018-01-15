Игровую консоль GPD Win 2 выпустят в мае

На платформе Indiegogo завершился прием средств на производство игровой приставки GPD Win 2, и теперь там же можно оформить предварительный заказ на нее. Релиз новинки уже назначен на май этого года, и на данный момент ее можно купить по сниженной цене. GPD Win 2 – это своего рода очень компактный ноутбук на базе Windows, заточенный в первую очередь под игрушки.

GPD Win 2

У этой консоли есть игровые кнопки, клавиатура для набора текстов и большой экран, а также процессор Intel Core m3 поколения Kaby Lake с частотой 2,6 ГГц и встроенная в него видеокарта Intel HD 615. Объем ОЗУ стандарта LPDDR3 равен 8 гигабайтам, а дисковая подсистема здесь представлена полноценным SSD емкостью 128 Гб, и есть возможность установки карты microSD. В распоряжении GPD Win 2 есть сразу две батареи емкостью 4900 мАч каждая, в итоге обеспечивающих 8 часов автономной работы в игровом режиме.

Игровая приставка работает на базе Windows 10 Home и располагает выходом HDMI, входом под наушники, динамиками, портами USB 3.0 и USB-C, а также модулями Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11ac. Размеры приставки в закрытом состоянии равны всего лишь 162х99х25 миллиметрам, и стоит она 630 долларов США. После релиза в мае цена GPD Win 2 вырастет до 650 долларов.

Максим Мишенев, MobileDevice


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