CES 2018: Hyperkin Ultra GB – современный Game Boy

Многие геймеры помнят портативную игровую консоль Nintendo Game Boy, популярную в конце прошлого века. Сейчас ей место лишь в коллекции преданного поклонника, но на CES 2018 показали ее современную версию Hyperkin Ultra GB, которая легко запускает игры от Game Boy.

Hyperkin Ultra GB

Пока что Hyperkin Ultra GB является лишь прототипом, но эта консоль очень похожа на оригинальное творение Nintendo. Корпус новинки выполнен из алюминия, а у экрана есть подсветка. Разработчики сохранили эргономику Гейм Боя, расположив все кнопки, крестовину и даже динамик на прежних местах. Единственный вопрос вызывает подсветка экрана: в прототипе она синяя, что, как известно, не лучшим образом влияет на зрение, но разработчики уверяют, что финальная версия позволит менять цвет подсветки в настройках.

Также у прототипа Hyperkin Ultra GB есть собственный слот для зарядки, от которого тоже откажутся в пользу универсального USB-C. Пока что дата релиза консоли не сообщается, но планируется выпустить ее до конца текущего года. Цена составит в районе 100 американских долларов, и уже на Е3 2018 в июне этого года девелоперы покажут готовую к производству версию Hyperkin Ultra GB и заодно продемонстрируют ее работу и совместимость с играми от Game Boy.

Максим Мишенев, MobileDevice


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