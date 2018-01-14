Google удалил 60 игр из своего магазина
Google удалила 60 игр из своего магазина Play после того, как фирма безопасности Check Point обнаружила вредоносную ошибку.
Порнографические объявления появлялись в игровых приложениях, многие из которых были направлены на детей.
Некоторые приложения были загружены более чем один миллион раз. Например, Five Nights Survival Craft и McQueen Car Racing Game, которая основана на персонаже Disney Pixar из фильма Cars.
Представители Check Point говорят, что пользователей заставляют подписываться на платные услуги.
Пресс-секретарь на днях Google сказал Financial Times: «Мы удалили приложения из Play, отключили учетные записи разработчиков и продолжаем показывать предупреждения всем, кто их установил. Мы высоко ценим работу Check Point…».
К слову, у Google есть функция безопасности, называемая Google Play Protect. Она проверяет приложения при их загрузке и периодически проверяет ваше устройство на наличие вредоносных приложений для их удаления.
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05.01.2018 10:25