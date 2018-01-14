Google удалил 60 игр из своего магазина

Google удалил 60 игр из своего магазина

Google удалила 60 игр из своего магазина Play после того, как фирма безопасности Check Point обнаружила вредоносную ошибку.

Порнографические объявления появлялись в игровых приложениях, многие из которых были направлены на детей.

Некоторые приложения были загружены более чем один миллион раз. Например, Five Nights Survival Craft и McQueen Car Racing Game, которая основана на персонаже Disney Pixar из фильма Cars.

Представители Check Point говорят, что пользователей заставляют подписываться на платные услуги.

Пресс-секретарь на днях Google сказал Financial Times: «Мы удалили приложения из Play, отключили учетные записи разработчиков и продолжаем показывать предупреждения всем, кто их установил. Мы высоко ценим работу Check Point…».

К слову, у Google есть функция безопасности, называемая Google Play Protect. Она проверяет приложения при их загрузке и периодически проверяет ваше устройство на наличие вредоносных приложений для их удаления.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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