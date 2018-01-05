Хакеры взломали Nintendo Switch

Популярная хакерская команда Team-Xecuter опубликовала сообщение, в котором сказано о создании эксплойта, который позволяет запускать нелицензионные приложения на Nintendo Switch с любой версией ПО . Новый универсальный метод взлома впервые будет действовать не смотря на апдейт прошивки. Напомним, предыдущие эксплойты были актуальны только для прошивки версии 3.0.

Новый метод взлома от Team-Xecuter с детальным описанием будет обнародован весной 2018 года. На данный момент известно, что эксплойт позволит запускать сторонний код и нелицензионные версии игр, а также устанавливать кастомное ПО . Уязвимость консоли, которая помогла со взломом, оглашена конечно же не была, но энтузиасты предполагают, что она находится в графическом ускорителе NVIDIA Tegra X1.