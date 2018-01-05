Хакеры взломали Nintendo Switch

Популярная хакерская команда Team-Xecuter опубликовала сообщение, в котором сказано о создании эксплойта, который позволяет запускать нелицензионные приложения на Nintendo Switch с любой версией ПО. Новый универсальный метод взлома впервые будет действовать не смотря на апдейт прошивки. Напомним, предыдущие эксплойты были актуальны только для прошивки версии 3.0.

Nintendo Switch

Новый метод взлома от Team-Xecuter с детальным описанием будет обнародован весной 2018 года. На данный момент известно, что эксплойт позволит запускать сторонний код и нелицензионные версии игр, а также устанавливать кастомное ПО. Уязвимость консоли, которая помогла со взломом, оглашена конечно же не была, но энтузиасты предполагают, что она находится в графическом ускорителе NVIDIA Tegra X1.


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