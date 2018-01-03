Игру Pokemon Go запустят в Поднебесной
Компания Niantic запустит в Китае свою игру Pokemon Go. По словам источника, это случится после заключения партнерской сделки с местной фирмой NetEase.
В Поднебесной правила, которые касаются онлайн-игр, требуют от зарубежных компаний обязательно найти партнера для запуска цифрового предприятия, — сообщают СМИ.
Пока точно не известно, когда именно Pokemon Go будет функционировать в Китае.
Как отметил директор американской фирмы Джон Ханке, он хочет вывести свои игры в Китай, ведь страна является самым крупным мировым рынком мобильных телефонов.
Недавно в фирму Niantic от инвесторов поступило двести миллионов фунтов стерлингов. Это также будет способствовать ее расширению.
Напомним, игру Pokemon Go нужно играть на смартфонах. Сначала нужно находить и ловить вымышленных монстров в реальном мире. Потом пленные существа должны сражаться с другими игроками.
Niantic уже имеет отличный технический опыт, который будет ему служить в будущем.
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29.12.2017 09:43