Игру Pokemon Go запустят в Поднебесной

Компания Niantic запустит в Китае свою игру Pokemon Go. По словам источника, это случится после заключения партнерской сделки с местной фирмой NetEase.

В Поднебесной правила, которые касаются онлайн-игр, требуют от зарубежных компаний обязательно найти партнера для запуска цифрового предприятия, — сообщают СМИ .

Пока точно не известно, когда именно Pokemon Go будет функционировать в Китае.

Как отметил директор американской фирмы Джон Ханке, он хочет вывести свои игры в Китай , ведь страна является самым крупным мировым рынком мобильных телефонов.

Недавно в фирму Niantic от инвесторов поступило двести миллионов фунтов стерлингов. Это также будет способствовать ее расширению.

Напомним, игру Pokemon Go нужно играть на смартфонах. Сначала нужно находить и ловить вымышленных монстров в реальном мире. Потом пленные существа должны сражаться с другими игроками.

Niantic уже имеет отличный технический опыт, который будет ему служить в будущем.