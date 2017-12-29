Хакеры взломали PlayStation 4

Пользователь под ником Specter опубликовал в Сети эксплойт под названием namedobj, созданный для обхода защиты Sony PlayStation 4 с версией прошивки 4.05. Как утверждает хакер, программа будет работать на приставке с любым кодом, а также вносить изменения в систему на уровне ядра.

С помощью данной программы пользователи смогут сделать джейлбрейк системы и обойти антипиратскую защиту Sony. Эксплойт также позволит запускать на PlayStation 4 сторонние homebrew-программы, которые не будут нарушать закон об авторском праве.